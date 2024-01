Světlá má nové náměstí. Místním se líbí, kritizují ale schody ke kostelu

Obyvatele Světlé práce v Pešinkách nijak výrazně neomezuje. „Mě osobně to nevadí. Pešinky budou určitě vypadat líp, než dřív. To místo se mi nijak nelíbilo, bylo to ošklivé. Hlavně potmě bych tam nešla,“ prohlásila například Věra Štěpánková. Podle dělníka Petra Kořínka je to zbytečné vyhazování peněz, ve městě by se určitě našly důležitější věcí. „Skoro dvacet let se tady nestavělo, město nezajímalo že je málo bytů. Nakonec tady byty staví cizí firma,“ dodal

Stavební stroje duní za plotem směrem od kostela k Sázavě a dál k nikdy nedostavěnému bazénu. „Obnova čeká úsek od sídla Kytice po koupaliště, v délce asi 400 metrů,“ upřesnil starosta František Aubrecht.

Proměna lokality Pěšinky Cena stavby 29,5 milionů z rozpočtu města. Začátek stavby srpen 2023, ukončení stavby prosinec 2024. Stavbu provádí Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Stavba zahrnuje například novou opěrnou zeď u kostela, další na řadě je schodiště, vyhlídková terasa i malá kašna napájená vodou z místní studánky. Přibude miniaturní náměstí i nový vstup do podzemí. Odpočinková zóna bude jen pro chodce.

Za kostelem se již pomalu objevuje nová opěrná stěna, další na řadě je schodiště, vyhlídková terasa i malá kašna napájená vodou z místní studánky. Přibude miniaturní náměstí i nový vstup do podzemí. Podle starosty tato moderní odpočinková zóna bude jen pro chodce. Úpravy se dočká i cesta k zimnímu stadionu.

Do knihovny či Galerie Na Půdě se návštěvníci dostanou hlavním vchodem přes infocentrum. „Přístup k nemovitostem v ulici Pěšinky je po dobu prací umožněn,“ informovala mluvčí Sedláková.

