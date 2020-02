„Nelíbí se nám tvrzení, že pan ředitel bojkotuje reformu. To je absolutní nesmysl a lež. V oficiálním prohlášení ministra je řada vykonstruovaných tvrzení,“ sdělila lékařka brodské psychiatrie Marie Rafajová.

„Nejvíce nám však vadí citace předsedy Psychiatrické společnosti Pavla Mohra, který údajně vše doplňuje. Ve skutečnosti se jedná o prohlášení, které pan profesor kdysi pronesl a nyní ho vytrhli z kontextu. Vůbec se nevztahovalo k odvolání našeho ředitele. Je to jednoznačně lživý údaj,“ přidala se další lékařka Jana Ludvíková.

Pavel Mohr redakci Deníku odkázal na oficiální prohlášení Psychiatrické společnosti, které vše potvrzuje. „Považujeme za důležité zdůraznit, že veškerá personální rozhodnutí ve vedení přímo řízených organizací jsou zcela v pravomoci zřizovatele, tedy ministerstva zdravotnictví. Psychiatrická společnost nebyla ve v této věci konzultována a její předseda, ani výbor, se k osobě pana ředitele nikdy veřejně nevyjadřovali. Informace o důvodech, které vedly k odvolání pana ředitele, máme z veřejných zdrojů,“ píše se v prohlášení.

Slušný člověk

Za odvolaného ředitele Maška proto vznikla i petice. „Byli bychom rádi, kdyby se nám povedlo očistit jméno pana ředitele. Všichni tady víme, že je to slušný člověk, skvělý lékař a manažer a že se do reformy psychiatrické péče zapojoval,“ přiblížila důvody sepsání petice lékařka Ludvíková.

Podepisují ji nejen lékaři, ale i veřejnost. „Můj syn studuje brodskou zdravotní školu a o celou tuto kauzu se samozřejmě zajímá. Nabídl se, že by petici donesl do školy. Souhlasila jsem, ale zdůraznila jsem mu, že ji nesmí nikomu vnucovat,“ pověděla Ludvíková.

Lidé mohou mohou svou podporu vyjádřit i on-line. Ve středu odpoledne měla internetová podoba petice více než dvanáct set podpisů. „Začínali se nám ozývat lidé z různých koutů republiky, že by nás chtěli podpořit. Je nám jasné, že nemohou všichni přijet podepsat papír, tak pan doktor Nováček založil i on-line petici,“ vysvětlila Ludvíková.

Co nejvíc podpisů chtějí nasbírat do pátku. Dopoledne totiž do Brodu přijede ministr Vojtěch, který slíbil diskuzi s vedením nemocnice.

Ministr nikdy nepřijel

„Často se jako největší úskalí všech změn ukazuje nedostatečná komunikace. Tento problém cítím i z dopisu, ze kterého je patrné, že o některých aspektech reformy psychiatrické péče jste nebyli ze strany pana ředitele náležitě informováni. Ministerstvo zdravotnictví se o reformě, jejím postupu, jejích cílech i problémech snaží vedení psychiatrických nemocnic i jejich zaměstnance informovat maximálně. Pořádáme semináře, konference, workshopy. Navštěvujeme psychiatrické nemocnice a nasloucháme,“ uvedl v reakci na otevřený dopis lékařů Adam Vojtěch.

Ovšem i toto tvrzení se ukazuje jako nepravdivé. „Nikdy se k nám nepřijel podívat, na nic se nás neptal a vůbec neví, jak to tady funguje. To nás uráží. Aniž by věděl, jak to u nás chodí a jak to tu funguje, tak odvolal našeho ředitele,“ rozhořčila se Ludvíková.

„Navíc to není o tom, že odvolá ředitele a jede se dál. Může to destabilizovat péči, může to ohrozit pacienty. To je strašně nezodpovědné. Pan ministr nechápe, že pan ředitel je součástí týmu. My tady fungujeme jako celek a jsme si vědomí, že jeden bez druhého by to tu nefungovalo. Jsme vyhlášení perfektními mezilidskými vztahy,“ doplnila Rafajová.