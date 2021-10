Na proměnu ulice si její obyvatelé ale museli počkat. „Už jsme se na to nemohli dívat. Nelíbilo se nám jak tahle ulice vypadá, tak jsme sepsali petici. Chodili jsme na radnici často. Neustále jsme se dohadovali. Jenže vždycky, když se o Ledečské jednalo se našel někdo, kdo ten projekt shodil. Že je to drahé a nejsou peníze ,“ popsal celou situaci další z obyvatel Ledečské Lubomír Bukáček.

/FOTO/ Tak jsme se dočkali. Parkuje se tady pěkně. Chodníky jsou nové. Chodí se mi po nich pěkně i s holí. Jen ty velké stromy, co tu byly, nám chybějí, prohlásil Václav Fikar, který žije v ulici Ledečská v Havlíčkově Brodě. Ulice prošla za rok velkou proměnou. Na nové parkoviště a chodníky tady lidé ale čekali léta. Nakonec pomohly stížnosti a petice.

