Jak projekt vlastně vznikl? „Na začátku byl problém, který vyžadoval řešení. Rychloupínací montáže na naše oblíbené optické přístroje jsou na levnější zbraně nepřiměřeně drahé a tudíž nepřijatelné pro většinu zákazníků. Cílem bylo vymyslet něco podobně funkčního a zároveň levnějšího. Ideálně aby se to dalo aplikovat na všechny typy zbraní,“ odpověděl Petr Málek.

Po zapsání patentu tohoto výrobku Českým úřadem průmyslového vlastnictví potřebují získat dostatek finančních prostředků pro výrobu vzorků na nejpoužívanější typy zbraní. „Aktuálně máme poptávky z 6 evropských zemí a také z USA. Upevňovací zařízení puškohledu ke zbrani je velmi důležité zařízení. Montáž puškohledu musí zabezpečit jeho upevnění ke zbrani, fixovat jeho pevnost, tuhost, stabilitu a zejména trvanlivost přesnosti nastřelení zbraně,“ zdůraznil Málek.

„Častým požadavkem je, aby montáž umožnila pohotové sejmutí a zpětné nasazení při zachování přesnosti nastřelení. Zde je třeba si plně uvědomit, že každá pohyblivá nebo pružná část v mechanizmu montáže je zdrojem potenciální nepřesnosti zbraně. Montáž během výstřelu přenáší síly vzniklé při zpětném rázu zbraně. Tyto síly jsou tím větší, čím větší je ráz zbraně a čím je hmotnost puškohledu vyšší. Přetížení přenášené montáží se rovná mnohonásobku zemského zrychlení G,“ doplnil Málek.

Do svého projektu mladý vývojář investoval zhruba 500 tisíc korun. Díky Hithitu by chtěli vybrat dalších 250 tisíc korun. Zájemci je mohou podpořit až do 9. října, a to na stránkách hithit.cz, kam stačí zadat heslo „rychloupínací montáž pro upnutí puškohledu“. „Pokud se nám podaří vybrat dostatek finančních prostředků, můžeme být jediným výrobcem na světě, jehož zařízení půjde použít na všechny typy a značky krátkých a dlouhých zbraní,“ vyzdvihl Málek.