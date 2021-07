Jak dlouho jste prvním mužem obce?

Starostou jsem v obci Kámen už třetí volební období. Před tím jsem ale byl dva roky v zastupitelstvu.

Když jsem si s vámi domlouvala schůzku, dozvěděla jsem se, že pracujete na záchrance. To je práce velmi náročná. Je možné spojit dohromady práci záchranáře a starosty?

Je to možné. Na záchrance je směnný provoz. Sloužíme tak 15 až 17 směn do měsíce. Kdybych pracoval někde jinde a chodil do práce každý den na osm hodin, bylo by to mnohem horší.

Když jste nastupoval do úřadu, jaké jste měl plány? Co jste chtěl v obci změnit?

Při nástupu jsem měl to štěstí, že dolní část obce měla díky bývalému starostovi Václavu Bártovi prakticky všechno, co bylo potřeba. Takže jsme se mohli věnovat jiným věcem. Stavebním parcelám například. Přestavbě obecního domu, kde jsme se dva roky pokoušeli o dotaci.

Co během těch tří volebních období považujete za největší úspěch?

Za velký úspěch považujeme například zřízení dětské skupiny, protože mateřskou školu nemáme. Zřídili jsme u nás Poštu partner a otevřeli třeba půjčovnu koloběžek. V zimě udržujeme běžecké trasy kolem obce. Letos nám zima v tomto směru hodně přála. Průběžně upravujeme cesty v obci a snažíme se aby také obyvatelé místních částí byli spokojení.

Když je řeč o místních částech, tak ty si někdy stěžují, že jsou od centrální obce odstrčené a že se na ně zapomíná. Protože košile je bližší něž kabát. U vás to viditelně neplatí.

Máme dvě místní části. Proseč a Jiříkov. V Jiříkově jsme nechali opravit kapličku, hasičskou zbrojnici a obecní domek. Je tam tábořiště, kde děti z obce mohou trávit prázdniny. Jsme rádi, že se nám podařilo v Jiříkově vyřešit problémy s vodou. Studny tam vysychaly. Staráme se stejně také o místní část Proseč. Žije tam asi 35 lidí, v Jiříkově sedmdesát. Co ale chybí je kanalizace. To se snažíme vyřešit ve spolupráci s obcí Miřátky. V Proseči jsme nechali také upravit obecní dům, kde máme sedm až osm lůžek okamžité potřeby. To znamená, kdyby u nás došlo k nějaké nepředvídané situaci, například požáru, nebo nějaké domácí tragedii, aby poškození měli kde složit hlavu. Už jsme to jednou dokonce využili.

Co vám při ohlédnutí zpátky dělá největší radost?

Z čeho máme v obci největší radost? Kromě založení dětské skupiny a toho, že jsme nepřišli o poštu, asi z třiceti nových parcel. Inženýrské sítě obec financovala z vlastního rozpočtu po etapách. Dělal nám radost dětský hasičský kroužek, ale už nefunguje. Nicméně dospělí hasiči jsou pro obec skvělá pomoc. Zlepšila se i dopravní obslužnost. Dřív byl problém se z obce Kámen někam dostat bez auta. Dneska jezdí autobusy každou chvíli.

Co plánujete do budoucna?

Do budoucna chystáme například revitalizaci rybníka ve spodní části obce. Chceme posílit vodní zdroje v obci dalším vrtem. Na třiceti parcelách přibyly nové rodiny a máme obavu aby vodní zdroje stačily. Pak chystáme i úpravu dvou rybníků v Proseči. Mohlo by tam být jak koupání tak i sportovní rybolov. Máme i projekt na multifunkční hřiště.

Co vám dělá momentálně největší starost?

Starosti nám dělá administrativa. Je jí pořád víc. A pak samozřejmě finance. Kvůli covidu jde do rozpočtů měst a obcí méně peněz z daní. Takže musíme pečlivě zvažovat do čeho investovat, aby se to do budoucna obci skutečně vyplatilo. Samozřejmě je tu další téma. Dotace od státu. Je to na první pohled moc hezká věc. Když obec nemá dost peněz, požádá stát o dotaci. Jenže je potřeba pečlivě zvažovat, jestli se dotace vyplatí, protože část peněz musí jít vždycky z obecní pokladny. Pak jsou tu různé dotační podmínky s tím spojené. A vy najednou zjistíte, že dotace by byla pro obec spíš problém, než pomoc. Nemluvě o tom, že za nedodržení dotačních podmínek hrozí sankce.

Kdo je Petr Pipek



- Rok narození 1973.



- Starosta obce Kámen, povolání: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina jako řidič záchranář.



- Ženatý, tři děti.



- Záliby a koníčky: hasičský sport.