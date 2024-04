Umělec přiznal, že hra jim oběma dala zabrat. „Já tam vlastně celou dobu ležím v posteli, maximálně se pohybuji na kolečkovém křesle. Jednou jsem s ním taky málem spadl do hlediště. Kdesi cosi se zaseklo, a to nemůžete vstát a spravit to, protože jste vlastně skoro chromý,“ přiznal herec.

Petr Štěpánek vyrůstal v herecké rodině. Jeho otec Zdeněk je považovaný za jednu z nejvýraznějších hereckých osobností 20. století. A to bylo pro Petra Štěpánka velmi zavazující. Když se pak hned po škole dostal do Národního divadla, musel o svých kvalitách přesvědčit. „Moc jsem tam nechtěl. To víte, známé jméno bylo tak trochu břemenem. Nakonec to ale pro mne bylo nejkrásnějších třicet let života. Hrát vedle tehdejších hereckých gigantů – to byla ta nejlepší škola. Hodně jsem se při nich naučil,“ vyznal se Štěpánek.

Jedním dechem dodal, že čím větší herec, tím skromnější člověk. „Jsem trochu sentimentální, ale skutečně to bylo tak. Když k nám přišel na oběd takový Hugo Haas, tak s námi dětmi si byl ochotný hrát dlouhé hodiny na zemi jako kdyby nic. A Adina Mandlová? Ta byla tak nádherná, že když kolem mne prošla s tím, že jde za tátou, okamžitě jsem ztratil řeč. To mi bylo asi sedmnáct let a popravdě, žádné hodné dítě jsem nebyl,“ přiznal.

Zdroj: Deník/Miloš Novák

I přesto, že by si mohl užívat zaslouženého odpočinku, práce má stále dost. „Když se chceme se Zlatkou potkat, musíme se podívat do diáře. Jak já už se těším na ten důchod,“ poznamenal se smíchem.

Čili v karbanátku

Jeho nezapomenutelnou rolí byl Jiřík z pohádky Zlatovláska. Nálepka prince mu pak zůstala několik let. „V nároďáku jsem pořád jenom klečel, furt někomu vyznával lásku. Člověka to po čase omrzí. Tak jsem jednou zašel za Láďou Rážem (král Miroslav z Pyšné princezny, pozn. aut.), abych se ho zeptal, jak dlouho on musel hrát ty milovníky. Odpověděl mi: Dokud si nepřišel ty,“ přidal jednu historku z minulosti.

Na časy v Národním divadle vzpomíná Petr Štěpánek rád. I na hereckou partu, která měla k sobě blíž, než to bývá zvykem teď. „Byly to jiné časy. Po přestavení nikdo nepospíchal domů, potřebovali jsme to dožít, popovídat si o tom,“ řekl.

A jelikož byli všichni velcí kamarádi, tak si občas na jevišti prováděli různé legrácky. „V jedné sovětské hře měl Vladimír Brabec hrát člověka, který je na hostině a trucuje, že nic nechce jíst. Jenže ono jakmile zhasla světla, okamžitě si do pusy narval karbanátek. Když se pak rozsvítilo, tvářil se jakoby nic. Jednou jsme mu do toho karbanátku nacpali chilli. No to jste měli vidět! Slzy mu stříkaly až do hlediště,“ prozradil na hereckého kolegu.

Petr Štěpánek je známý také z nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě. Mimochodem, právě tam se sblížil se Zlatou Adamovskou. „Hraju tam chirurga, pořád něco operujeme, jednou je to bůček, po druhé zase zachraňujeme vinnou klobásu,“ zažertoval ohledně rekvizit, které se při natáčení výkonů na sálu obyčejně používají. To, že seriál běží doteď, je pro něj zázrak.

Tam museli být mimozemšťané

Mnozí si charismatického herce vybaví i jako rebelujícího básníka Pavla Daneše ze seriálu Třicet případů majora Zemana. „Scénář byl hezký, pracoval jsem s výborným režisérem Jiřím Sequensem. Role to byla krásná. A ať si to lidi pomlouvají, jak chtějí, pořád na to čumějí,“ podotkl.

Umělec společně s manželkou Zlatou Adamovskou milují cestování. Nejvíce v něm zarezonoval Velikonoční ostrov. „To je něco tak magického! Ty sochy, to si pak říkám, že když nikde jinde, tak tady museli být mimozemšťané. My si myslíme, že jsme páni světa, ale tady člověk zjistí, že to tak vůbec nemusí být,“ nezapřel v sobě mystika. Na cestách rád poznává tamní kulturu, jak lidé žijí, co jedí, jak se baví. „Nepotřebuji Hilton, ten je všude stejný,“ vysvětlil.

Z publika pak zazněl dotaz, že je sice hezké, že jezdí po světě, ale co například údolí řeky Doubravy v Chotěboři? „To neznám,“ přiznal s úsměvem. „Ale až jednou budu v důchodu…,“ naznačil se smíchem.