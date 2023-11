„Na internetu jsem četla, že nám od nového roku zdraží vodné a stočné snad o patnáct až dvacet procent. Já už nevím, kam sáhnout. Ceny v obchodech katastrofa. Zdraží nám elektřina, rostou ceny za plyn, tak jsem začali topit dřevem. Přišel mi dopis, že mi zdraží pojistku na barák. Nikdo se mě nezeptal, jestli souhlasím. K tomu ještě voda. Už tak šetříme, kde se dá. Zavíráme všude kohoutky, koupeme se jednou za týden,“ povzdechla si.

Vodovodní síť na Havlíčkobrodsku je většinou ve správě akciové společnosti Vodovody a Kanalizace Havlíčkův Brod (VAK). Podle předsedy představenstva Pavla Policara VAK opravdu od nového roku zvedne ceny. „Budeme muset zdražit, ale o minimální částky. Představenstvo ještě neschválilo o kolik, ale rozhodně nezdražíme o desítky procent. To je nesmysl,“ řekl Deníku Policar.

Podle něj VAK investuje každoročně do svého majetku, to znamená, že musí udržovat v chodu celou rozsáhlou vodovodní síť, a to není zadarmo. „I tak je voda od VAKu cenově pod republikovým průměrem, a to skoro o dvacet procent,“ zdůraznil Policar.

Je to díky strategii, kterou se firma řídí už skoro dvacet let. To znamená investice a podnikání i v jiných oblastech. Nicméně i společnost VAK musí podle Policara zvedat ceny, už s ohledem na inflaci, údržbu vodovodní a kanalizační sítě a růst mzdových nákladů.

Jak doposud zdražovala firma Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod: k datu od 1.1. 2022: vodné 45,32 koruny za kubík, stočné 36,65 koruny za kubík - celkem 81,97 koruny za kubík k datu od 1.1. 2023: 50,93 koruny za kubík, stočné 41,12 koruny za kubík - celkem 92,05 koruny za kubík Zdroj: VAK, ceny jsou včetně daně

Ale ne všude na Havlíčkobrodsku spravuje vodovodní síť VAK. Někde mají vodní zdroje vlastní. Například obec Věžnice. Tu od jara trápí trvalý nedostatek pitné vody v dolní části. Tamní nový vodojem nedokáže pokrýt spotřebu.

Vodu do něj musí doplňovat cisterna, která ji převáží z horní části do dolní. „Aktuálně jsem to spočítal, je to už stovka cisteren, co jsme převezli,“ konstatoval starosta David Drahoš s tím, že si obec nejdřív objednala cisternu, vodu vozila jednou za čtrnáct dní. „Jenže to leze do peněz. Jedna navážka stojí až patnáct tisíc korun, jeden kubík vody skoro za dvě stovky,“ upřesnil starosta Drahoš.

Proto se Věžnice rozhodla pořídit si cisternu vlastní. Půjčila si ji ze Správy státních hmotných rezerv. I přes komplikace a výdaje s dovozem nechce Věžnice domácnostem od nového roku zvýšit ceny vodného a stočného, pokud to nebude nezbytně nutné. „Aktuálně u nás lidé platí 60,50 koruny za kubík včetně daně. Nechceme vydělávat. Nýbrž udržet se a nespadnout do mínusu,“ zdůraznil starosta.

Podobně se k tomu staví obec Modlíkov. I tam mají vodovodní řad vlastní. Podle starosty Petra Čermáka v Modlíkově platí celkem za vodné i stočné kolem čtyřiceti korun, tu částku chce obecní úřad udržet i po novém roce.

Jasno už mají od nového roku v cenách vody například obyvatelé Brna. Zaplatí v roce 2024 za jeden kubík vody 94,22 koruny bez daně. Oproti minulému roku sáhnou hlouběji do kapes.

Vodné a stočné totiž zdraží o 1,6 procenta. „Nárůst tarifů souvisí s vývojem nákladů na služby, které poskytují Brněnské vodárny a kanalizace. Nové tarify vodného a stočného v Brně začnou platit od 1. ledna 2024 a bude k nim uplatněno DPH v zákonné výši,“ sdělila Renata Hermanová, která má v Brněnských vodárnách a kanalizacích na starosti komunikaci.

Do nových tarifů podnik promítl obnovu a údržbu vodárenské sítě a zařízení. Jen do údržby plánuje dát 330 milionů korun.

