Staré recepty postupně přestaly stačit, inspiraci tedy hledal na internetu a poté i při osobních návštěvách různých jiných minipivovarů. Najít ten pravý recept ale byla, jak sám říká, fuška. Kromě toho si musel opatřit i odpovídající technologii a hlavně suroviny. „Základem je slad. Kupoval jsem ho v Hlinsku, jenže pak mi prodej odmítli. Zjistili, že z něho vařím pivo nejen pro svou potřebu. Vzkázali mi, že jsem nekalá konkurence. Tak nedostanu ani deko,“ vypráví dnes už s úsměvem. Tak začal jezdit pro slad jinam.

Tekutý chléb Ivana Zvolánka si postupně našel cestu i k místním. Oblíbili si jej i přesto, že podmínky, ve kterých jej vaří, jsou takřka bojové. Některé nádoby připomínají prádelní hrnce, jiné zase kotle, ve kterých se vaří knedlíky ve školní jídelně. Podle Zvolánka, který si varnu sestrojil prakticky sám, nezáleží na tom, jak drahou techniku má pivovarník k dispozici, ale s jakou láskou se vaření věnuje.

Každý začátek je těžký, a to platí i pro pivovar. „Moje první pivo mi nechutnalo. Nechutnalo ani mým známým. Musel jsem všechno vylít,“ přiznává.

Recepturu musel ladit a jako všechno, i pivo si vyžaduje čas. Od chvíle, kdy se sobíňovský sládek pustí do vaření, až k době, kdy se pivo může pít, uplyne celých šest neděl. „Začínám vařit třeba ve dvě hodiny ráno. Pomáhá mi manželka. Bez její pomoci a podpory by to nešlo,“ oceňuje.

Dneska už ve svém minipivovaře vyrábí bývalý číšník celkem čtyři druhy piva. Světlou dvanáctku a jedenáctku, polotmavou třináctku a černou dvanáctku. Do experimentů s ochuceným pivem se ale nepouští. „Vařit jahodové pivo jako třeba Němci, to mě nikdy nenapadlo. Chlapi by to nepili,“ říká se smíchem.