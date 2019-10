Silnice má měřit něco přes dva kilometry. Spojí ulici Ledečská a Rozkošská s ulicí Masarykova. Jak bude silnice přesně vypadat, má určit odborná studie. Podle místostarosty Libora Honzárka (TOP 09) má proces přípravy trvat až dva roky. „Chceme najít nejvýhodnější trasu a vybírat z několika variant. Měla by ulevit dopravě v Brodě, ale nepoškodit životní prostředí a příliš neobtěžovat obyvatele v okolí nové silnice,“ nastínil Libor Honzárek.

Hlavním důvodem, proč se radnice ke stavbě severozápadní spojky vrací, je neustále se zvyšující intenzita dopravy ve městě. Hlavně v lokalitě Ledečská a sídliště U Rybníčku mezi psychiatrií a nemocnicí nad Rozkošskou ulicí, kterou řidiči rádi při zácpách ve městě používají jako zkratku. Pro budoucnost severozápadní spojky zvedli ruku v zastupitelstvu například komunisté. „Podpořili jsme pořízení změny územního plánu, aby bylo možné proces přípravy odstartovat. Vybírat se bude vhodná trasa z několika variant, zvítězit by měla ta nejméně škodlivá,“ sdělil zastupitel Milan Plodík (KSČM). Plánovaná stavba severozápadní spojky ale opět rozjitřila vášně v místní části Perknov.

Město jedná o nás bez nás

Když před dvěma lety brodští radní společně s krajem představili projekt silnice obyvatelům Perknova, vyvolalo to vlnu stížností a stovky podpisů na petici proti stavbě. Dnes se obyvatelé Perknova bouří znovu. „Před dvěma lety nám radní z Brodu na veřejné schůzi v hasičárně slíbili že nedojde k žádné změně územního plánu, dokud se veřejně nepředstaví několik variant studií. To byl slib, který nám radní dali před dvěma stovkami lidí. Podle tehdejšího vyjádření starosty Tecla měl být obchvat u ledu. Nyní jsme opět svědky toho, že se zas mluví o pořízení změny územního plánu,“ postěžovala si v redakci Deníku jedna z protestujících, Kateřina Dubnová.

Jak zdůraznila, nechce osadní výbor v Perknově blokovat stavbu silnice, ale nelíbí se jim postup města, které nedokázalo osadnímu výboru vysvětlit, že dohodu z doby před dvěma lety nelze dodržet, ale že se bude s osadním výborem jednat a hledat nejvhodnější varianta, která by této lokalitě co nejméně ublížila.

Protestujícím se nelíbí, že by silnice vedla v těsném sousedství nově postavených domů a že by zasáhla do přírody Lázničkovy stráně. „Bojíme se, že nás radnice obejde a vybere trasu silnice stylem o nás bez nás, v té nejhorší variantě, třeba i podle studie třicet let staré, která vůbec nepočítala se zástavbou ve Spálené stráni“ konstatovala Dubnová.

Vedení města při hledání trasy severozápadní spojky tento bod na zastupitelstvu spojilo se záměrem změny územního plánu, což obyvatele Perkova děsí. „Ušetříme čas, kromě toho získáme závazná stanoviska veškerých institucí a státních orgánů,“ vysvětlil důvody místostarosta. Podle Kateřiny Dubnové by měla být nejdříve vybrána nejvhodnější trasa kudy spojka povede, a teprve pak hovořit o změně územního plánu.

„Budeme hledat více řešení,“ zdůraznil starosta města Jan Tecl (ODS).

Veřejná soutěž je nutná

Výhrady má i zastupitel Jan Kerber za Piráty. „Na nespočtu případů je vidět, že konkurenční prostředí řádově zvyšuje kvalitu návrhu, také dává městu k dispozici pohled na věc z několika různých úhlů. To se nestane, dostane-li pořízení změny územního plánu na starost jedna projekční kancelář,“ sdělil Kerber.

Podle jeho soudu v okamžiku kdy se mluví o investici v řádu miliard, působí nějaké 2 miliony za veřejnou soutěž s možnými desítkami různých konceptů, jako směšná částka. „Dosavadní postup města přistupuje k řešení spojky silnic II/150 a I/38 a k urbanismu ploch nad psychiatrickou nemocnicí zcela separátně, což je zásadní chyba. Vždy je tak upřednostněn jen jeden prvek a těžko se z toho dá vytěžit nějaká přidaná hodnota,“ zdůraznil Kerber.

Stavba má ale i svoje příznivce. Například Jaroslav Fikar, který si novou silnici přeje s ohledem na stále vyšší intenzitu dopravy, která obyvatele Brodu obtěžuje.

Podle místostarosty Honzárka proces teprve začíná a bude trvat zřejmě několik let. Mluvit do něj budou úřady, instituce i veřejnost. V nejbližší době se radní |Brodu chtějí sejít s vedením kraje, rozdělit si úkoly a dohodnout se na dalším postupu. Především kdo, co a jak bude platit.