Jak dlouho jste starostkou?

Starostkou jsem od roku 2018. Jsem na úřadě nová, stejně jako kolega místostarosta Miroslav Prokeš. Před volbami jsem byla v zastupitelstvu.

Dagmar Bačkovská



* Rok narození 1979

* Původní profesí je prodavačka

* Je vdaná, má dvě děti

* Je aktivní sportovkyně a trenérka

* Hraje první ligu v nohejbalu v Čelákovicích

* Je předsedkyní sportovního klubu Žižkovo Pole

* Nejmilejší koníčky jsou pro ni sport, pohyb a manuální práce

Když jste nastupovala do úřadu, měla jste už představu, co chcete v obci změnit?

Mým největším přáním bylo vést úřad tak, aby se sem lidé nebáli přijít, poradit se, když mají nějaké problémy. Aby věděli, že obecní úřad je tady pro ně. Obyvatelé už dlouho chtěli změnu. Mým dalším přáním bylo, aby obec žila. Aby tu byl bohatý společenský život. Plánovat dopředu nějaké nákladné investice když na úřadě začínáte, nemá cenu.

Funkce starosty byla v Žižkově Poli neuvolněná. Je možné spojit dohromady vlastní pracovní zápřah a práci pro obec? Jaká je vaše profese?

Funkce starosty v Žižkově Poli je už uvolněná od roku 2019. Administrativy je dneska už tolik, že se to při práci nedá ani v tak malé obci zvládnout. Jsem původní profesí prodavačka. Vždycky jsem chtěla být prodavačka, i když jsem se dobře učila a měla vyznamenání. Musím být mezi lidmi. Když otec slyšel, že chci jít prodávat, měl vztek, ale nakonec se s tím smířil. Pracovala jsem v obchodě v Žižkově Poli a nikdy jsem toho nelitovala.

Když se vás někdo zeptá, co se vám za tu dobu na úřadě povedlo, co vás napadne nejdřív?

Podařilo se dokončit průtah obcí. Byla to společná akce s Krajem Vysočina. Začala ale za bývalého vedení. Podařilo se zkrášlit mateřskou školu a kostel. Kolem školky vznikla přírodní zahrada. Podařilo se nám získat dotace na výsadbu osmi nových lip v obci.

Co plánujete do budoucna?

Jednou z plánovaných akcí je nová silnice ve čtvrti kde stojí nové rodinné domky. Chystáme se obnovit dětské hřiště a antukové kurty. Připravujeme plány na dva vrty v lokalitě směrem na Modlíkov. V obci přibyly nové domky, stoupne spotřeba vody. Staré zdroje nebudou stačit. Už jsme na to vykoupili pozemky. Opět s pomocí dotací se nám daří postupná obnova dvou rybníků. Jeden je pod kostelem a druhý pod hasičskou nádrží.

Co vám dělá největší starost?

Práce je nad hlavu. Když jsem začínala, byla jsem z toho občas zoufalá. Ale už jsem si zvykla. Mou zásadou je, dělat všechno naplno, jinak to nemá smysl. Můj táta vždycky říkal, narostly ti ruce, tak dělej. Zlobí nás kůrovec. Zničil nám většinu lesa. Musíme vysadit nový. A také budeme potřebovat nějakého stálého obecního zaměstnance, aby se staral o veřejnou zeleň, o obecní techniku a podobně. Já ani místostarosta na to nemáme čas.

Když víte, co funkce starosty obnáší, šla byste do toho znova?

Když jsem začínala, říkala jsem si, že budu starostkou jedno období a víc ne. Teď vím, že budu muset vydržet aspoň dvě období, abych dotáhla do konce, co jsem začala. Jinak relaxovat chodím do našeho obchodu. Když mám volno a je na to čas, stoupnu si za pult a štěstím povyrostu na dva metry.