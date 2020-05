„Z diskuze na zastupitelstvu vyplynulo, že jsme v otázce bazénu nebo koupaliště rozdělení zhruba na dvě poloviny. Zároveň však zaznělo, že bazén vzhledem k nákladům určitě není záležitostí tohoto volebního období. Čeká nás k tomu tedy další diskuse,“ přiznal místostarosta Chotěboře David Šafránek (Pojďme to změnit).

K plavání si chotěbořští radní nechali vypracovat i odbornou studii. „Ta mimo jiné porovnala, kolik by stálo vybudovat a provozovat biotop, koupaliště a krytý bazén a také jaký by byl o tyto projekty zájem. Vychází z aktuálních čísel a cen ve skutečných koupalištích a bazénech a ne z teorií a domněnek,“ vyzdvihl Šafránek.

„Jednou za měsíc nebo častěji se dle studie v bazénech a koupalištích koupe více než polovina respondentů. Jak krytý bazén, tak koupaliště či biotop by lidé dle svých odpovědí využívali, pokud by v Chotěboři měli tu možnost. Krytý bazén byl samozřejmě lákavý pro vyšší počet respondentů, ale ne o tolik, jak by se mohlo zdát,“ prozradil Šafránek.

Možnost plavání by uvítal například Hynek Boháč z Chotěboře. „Jsem neplavec, takže mně ke spokojenosti stačí vana, ale jsem manžel zdatné plavkyně, otec dcery, která ráda plave a dědeček vnuka, který má také vodu rád. Za plaváním musí jezdit do Jihlavy nebo do Žďáru nad Sázavou. Myslím si, že by si bazén v Chotěboři rozhodně vychutnalo víc lidí než ledovou plochu,“ přemítal.

„Určitě by to byla prodělečná věc, ale i mé rodné město, jihočeská Soběslav, má alespoň malé venkovní koupaliště,“ doplnil Boháč.

Že by šlo o ztrátovou věc, dokázala i studie. „O uživení se nemůže být řeč. Bazén s sebou nese velké provozní náklady, které standardní vstupné pokrýt nemůže. Samozřejmě ani koupaliště by s největší pravděpodobností nebylo výdělečné, ale ty náklady jsou o mnoho nižší,“ podotkl Šafránek.

Stavbu koupaliště podporuje i strana Pojďme to změnit. „Léta jsou stále více parná a lidé se prostě chtějí koupat. Vzhledem k nižším pořizovacím a provozním nákladům se o koupališti či biotopu můžeme bavit rozhodně dříve, než o bazénu. Toto se nám tedy zdá jako ve všech ohledech praktičtější cesta,“ svěřil se Šafránek.

Inspiraci hledá vedení Chotěboře i v jiných městech. „Kladný ohlas měl mezi zastupiteli obecně projekt v Radotíně, kde nejdříve postavili venkovní koupání s šatnami a zázemím a na toto existující zázemí pak připojili bazén,“ dodal Šafránek.