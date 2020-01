Nová plavecká hala by mohla vzniknout na okraji města, a to nad Starým sídlištěm v blízkosti mateřské školy Na Stínadlech. „Náplní tohoto prostoru je nová městská plavecká hala, soubor rodinných domků a dostatečně velká parkovací plocha, kterou by bylo možné využít i pro stávající obyvatele sídliště,“ přiblížil studii starosta Ledče Zdeněk Tůma.

Objekt plavecké haly je situovaný tak, aby si na západní straně zachovával klidový prostor, který mohou návštěvníci využít pro slunění a venkovní atrakce. Na jihu navazuje na zahrádkářskou kolonii a ponechává se zde i prostor pro případné rozšíření areálu. Ze severu se pak počítá se vstupem a parkovištěm.

Hala by měla dvě poschodí. „V návrhu jsou v nadzemním podlaží za vstupní halou s malým občerstvením situovány šatny pro návštěvníky, ze kterých lze pokračovat do finské sauny nebo přes umývárny do samotné bazénové haly. V ní je navržen plavecký bazén s relaxačním zálivem, do kterého ústí skluzavka. Nebude chybět ani dětský bazének s brouzdalištěm, parní sauna, vířivka a Kneippův chodník,“ popsal budoucí halu Tůma.

V plaveckém bazénu může naráz plavat až třiačtyřicet sportovců, v dětském bazénu se počítá maximálně s deseti lidmi a relaxační bazén může využívat až čtrnáct lidí. „Celková kapacita krytého bazénu je 174 osob,“ doplnil Tůma.

„Během února rozdáme lidem anketní lístky, aby se ke studii vyjádřili. Jestli se lim bude líbit, tak letos necháme udělat projekt a příští rok bychom chtěli začít se samotnou stavbou,“ prozradil Tůma. Náklady na stavbu haly se odhadují na více než 110 milionů korun.

S navrženou podobou haly obyvatelé města oslovení Deníkem souhlasí. Jedním z nich je například David Janda. „Bylo by skvělé, kdy ji u nás postavili. Dosud jsme museli jezdit do Havlíčkova Brodu, Kolína, Kutné Hory nebo do Jihlavy. Tuto možnost určitě ocení nejen lidé z Ledče,“ pochválil mladý muž z Ledče nad Sázavou.

Jeho slova potvrzuje i Jakub Pecha, který by si sem přijel zaplavat z nedaleké Světlé nad Sázavou. „Bude to zajímavé rozšíření služeb pro veřejnost. Určitě nový bazén rád využiji a přijedu si zaplavat, ať už s rodinou nebo nějakou kamarádkou,“ svěřil se Pecha.

Forma dotazníku se vedení Ledče osvědčila. „Nejdříve jsme v první anketě zjišťovali, jestli by lidé u nás bazén vůbec chtěli. Jelikož vyšlo najevo, že ano, nechali jsme zpracovat vizualizaci, kterou jim teď představujeme a ke které se budou vyjadřovat v druhé anketě,“ líčil Tůma.

Prostor pro vyjádření nechali na konci loňského roku svým občanům také v Chotěboři. Zjišťují tady, jestli by lidé chtěli krytý bazén, koupaliště nebo přírodní biotop. „Zajímalo nás jaké jsou v současné době náklady na stavbu a provoz bazénu, koupaliště a biotopu, ale také jak často lidé využívají zmíněná zařízení a kolik jsou ochotni zaplatit za vstup,“ sdělil místostarosta města David Šafránek.

„Hotovou studii by nám měli výzkumníci dodat do konce ledna. Potom s ní budeme chtít seznámit radní, zastupitele a samozřejmě veřejnost a použít ji jako podklad pro další rozhodnutí,“ informoval Šafránek.

Naopak jasno už mají o rozšíření možnosti koupání v Polné na Jihlavsku. Za rok chtějí začít budovat koupaliště. „Je to teprve v zárodku. Nyní bude budeme vybírat zpracovatele projektové dokumentace. Pokud vše dobře dopadne a podaří se nám zajistit potřebné finanční prostředky, tak bychom teoreticky mohli příští rok začít stavět,“ uvedl starosta Polné Jindřich Skočdopole s tím, že prvotní odhad na stavbu koupaliště se pohybuje kolem padesáti milionů korun.