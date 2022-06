„Pro mě je to až osobní záležitost. Naši předkové jedli zdravě a jejich strava rozhodně nebyla chudá. Nemohli jít do supermarketu, tak hledali něco čím domácí kuchyni zpestřit,“ vysvětlila ekoložka.

Válka a růst cen energií. Víme, které radnice na Havlíčkobrodsku musí škrtat

Dana Beránková z Havlíčkova Brodu zná některé recepty z plevele od babičky. „Bršlice nebo ptačinec nejsou plevel, ale bylinky. Časem jsme se je jen odnaučili znát. Ale jestli půjdou ceny v obchodech nahoru takovým tempem jako dneska, rádi se k nim vrátíme. Mladé mlíčí z pampelišek na salát, tomu se nic nevyrovná,“ prohlásila.

Jak zdůraznila Iva Kopecká, jídlo ochucené kopřivami, bršlicí nebo žabincem ptačím je kupodivu velmi chutné. „Jsou to všechno takzvané plevely, co většina z nás má doma na zahradě ani o tom neví. Je ale potřeba rostliny do jídla trhat včas. Dokud jsou mladé. Nejlépe na jaře a na vhodných místech. Určitě ne u silnic, smetišť nebo chemicky ošetřených polí,“ poradila ekoložka.

Na Brodsku začínají samosběry jahod, ceny vás překvapí

Na farmářském trhu Koudelův talíř byl podle Kopecké o netradiční jídla z plevele velký zájem. „ Jak mi řekla jedna z účastnic ochutnávky, tak ode dneška tu trávu již nebudu vyhazovat na kompost a dávat slepicím, sním to sama,“ poznamenala Kopecká.

Špenát z kopřiv



4 vlhké hrsti kopřiv /využít pouze mladé listy a vrcholy stonků uvařit, osolit, rozmixovat nebo stačí pokrájet přidat česnek, vajíčko ako do špenátu Využít jako špenát, do závinu, lasagní a podobně.



Bršlicové pesto



2-3 hrsti mladých listů bršlice 1 hrst slunečnicových semínek 150 ml oleje nejlépe kvalitní olivový česnek, sůl dle chuti Vše rozmixovat. Přidat strouhaný sýr nejlépe parmezán. V uzavřené skleničce, zalité trochou oleje, vydrží v ledničce až 3 týdny. Využití jako pomazánka, do těstovin…



Zdroj: Recepty jsou z archivu ekocentra Chaloupky