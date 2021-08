To, že knihovna ve městě existuje jim už nestačí. O to víc knihovnici těší že opět mohla po locdownu v knihovně přivítat prvňáčky na takzvané pasování čtenářů. „Při plnění různých úkolů všechny děti dokázaly, že i při ztížené výuce kvůli covidu se krásně naučily číst, psát i počítat. Právem si všechny zasloužily medaile i malou odměnu," dodává s úsměvem.

Knihovna v Ledči sídlí v budově městského úřadu a prošla velkou rekonstrukcí. „Knihovnicí jsem od osmnácti let a neměnila bych, říká Nulíčková a dodává, že knihovna byla dřív v prostorách gymnázia. Dnes zabírá skoro celý spodek radnice. „Knihovna má v Ledči asi 9000 čtenářů, z toho čtvrtina jsou děti do patnácti let," upřesňuje sympatická knihovnice. Ostatní jsou dospělí, výrazně mezi nimi převažují ženy. „Některé čtenářky dávají přednost jen Harlekýnkám, jiné sahají jen do detektivkách," dodává s úsměvem vedoucí knihovny.

Také ledečská knihovna jde s dobou. Nabízí audioknihy a deskové hry. „Audioknihy se hodně půjčují. Neberou si jen lidé, co mají potíže se zrakem, ale také studenti, které nebaví držet knihu v ruce,“ podotýká knihovnice. Novinkou v knihovně je také multifunkční tabule s připojením na internet. Skvěle poslouží přednáškám a besedám.

Knihy získává ledečská knihovna nákupem novinek nebo darem. „Často to bývá z pozůstalosti, ale někdy nám čtenáři přinesou úplně nové knihy, co si koupili, ale kniha je zklamala. Tak věří, že někomu jinému udělá radost,“ vysvětluje knihovnice, zatím co se věnuje několika čtenářům, co přišli přečtené knihy vrátit a půjčit si nové. Pro Pavlu Nulíčkovou je práce knihovníka povoláním i koníčkem. Věnuje se mu i ve volném čase. „Existuje webová stránka, která se jmenuje Čtenářská výzva. Tam si čtenáři najdou typy na knihy s různým tématem. V podstatě je to soutěž a hra. Objevila jsem tam knihy, které bych jinak možná minula,“ dodává knihovnice tělem duší.