Stříbrné Hory – Sotva se řidiči na Přibyslavsku projíždějící po silnici I/19 vzpamatovali z jedné objížďky, čeká je další, a ještě náročnější. Po svahu v Dobré, místní části Přibyslavi, přijde na řadu svah ve Stříbrných Horách, jen o pár kilometrů dál.

Stavební práce by měly začít už příští týden. Největší diskuse se ale vedly kolem chystané objížďky. Jen pro upřesnění, v tomto případě se jedná o strmý svah při vjezdu do obce ve směru od Přibyslavi. Stoupání končí až na louce pod vesnicí.

Podle starostky obce Stříbrné Hory Marie Kollarikové to bude znamenat jak pro řidiče, tak pro místní občany velké komplikace.

„Největším problémem je plánovaná objížďka kolem Stříbrných Hor, neboť půjde o plnou uzávěrku. Řidiči nebudou moci silnicí v době nepřítomnosti dělníků, jak to bylo v Dobré, vůbec projíždět," vysvětlila starostka. Dodala, že právě způsob objížďky vzbudil u obyvatel Stříbrných Hor velké obavy.

Stará silnice nevyhovuje

„Před několika dny mělo být už předáno staveniště, proto se problém s dopravou řešil už několikrát. Objížďka by měla vést přes Utín, ale při posledním setkání v našem kulturním domě padla dokonce i varianta, že by nejen osobní doprava, ale také autobusy mohly jezdit starou silnicí mezi obecní zástavbou. To v žádném případě nepůjde. Obecní úřad byl zásadně proti," zdůraznila starostka Kollariková.

Stará silnice je podle starostky technicky nevyhovující, silniční vpustě jsou propadlé, autobusy tam vůbec jezdit nemohou. Proti této variantě protestovali i obyvatelé Stříbrných Hor, kteří kolem staré silnice bydlí. Většinou se jedná o seniory anebo rodiny s malými dětmi. V plánování objížďky jsou zajedno a říkají: „Báli bychom se o svoji bezpečnost."

Starou silnici používali v minulosti ve Stříbrných Horách někteří řidiči jako zkratku, ale stížnosti ze strany obyvatel byly tak časté, že obecní úřad nechal silnici shora zatarasit kamennými květináči. Průjezdná je dnes jen pro hasiče, policii a záchranku.

Nyní se obyvatelé Stříbrných Hor opět obávají, že někteří řidiči budou v souvislosti s uzavírkou jako zkratku používat starou silnici znovu.

Radost z nové objížďky nemají ani řidiči linkových autobusů. „Po staré silnici ve Stříbrných Horách autobus neprojede, to je nesmysl. Havlíčkobrodsko je teď v létě plné objížděk. Čím více jich je, tím stoupá spotřeba pohonných hmot, přitom vedení chce, abychom šetřili," stěžují si někteří řidiči.

Na řadu přijdou zase speciální rošty

Investorem sanačních prací ve Stříbrných Horách je opět ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Jihlava.

„Sanace svahu proběhne obdobným technologickým postupem. Vybraný dodavatel, společnost Porr, a.s., by měl v těchto dnech projednávat dopravní opatření. Pokud nás opět nezradí počasí, mělo by to být hotovo do zimy, to jest do 31.10.2013. Náklady rovněž obdobné jako u svahu Dobré, sedm milionů korun," informovala stručně ředitelka ŘSD Marie Tesařová. Dělníci budou opět montovat do svahu speciální rošty, které prorostou travou a zajistí, aby se svah nesesouval. Na vnitřní straně směrového oblouku silnice bude odtěženo silniční těleso a násyp bude zachycen opěrnou zdí z armované zeminy vyztužené jednoosými polyetylénovými geomřížemi. Sanace svahu ve Stříbrných Horách bude stejně náročná jako v Dobré. „Jsem opravdu ráda, že je to v Dobré za námi. Vzhledem k šířkovým poměrům silnice I/19 v těchto místech je každá obdobná akce náročná zejména pro zajištění provozu. Nepříjemné komplikace způsobilo i počasí, ale jinak se nejedná o žádnou neobvyklost. Obdoba nás čeká v následujících měsících, kdy stejným způsobem proběhne sanace svahu ve Stříbrných Horách," konstatovala ředitelka Tesařová.