Nepomohly protesty radnice ani petice nespokojených klientů. Bezbariérovou pobočku u nádraží v Havlíčkově Brodě Česká pošta zavře a prodá. Podle starosty města Zbyňka Stejskala pošta jedná bezhlavě. Zavře pobočky, ale nezajímá ji, jak budou fungovat ty, co zůstanou. Poslední šancí je protestní dopis ministrovi vnitra.

Starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal o jednání s Českou poštou. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Naprosté znechucení. To cítí z výsledku například bezpečnostní analytik Jan Schneider, který na podporu pobočky pošty v Nádražní ulici zorganizoval petici. „Neuvěřitelně arogantní přístup, uvidíme co dál. To je pohrdání nejen potřebami lidí, ale i obecní samosprávou,“ prohlásil Schneider.

Bez úspěchu skončilo jednání starosty Zbyňka Stejskala se zástupci České pošty o zachování pobočky v Nádražní ulici. „Zástupci pošty nám sdělili, že jejich stanovisko zavřít pobočku číslo jedna v Nádražní a poštu číslo tři na Pražské je neměnné. Jejich argumenty, proč poštu zavřít, nás ale nepřesvědčily. Na oplátku oni naše argumenty, jak zavření pošty v Nádražní zkomplikuje život v centru Brodu, nevzali v potaz. Ani to, že pobočka ve Svatovojtěšské ulici není úplně bezbariérová,“ zhodnotil výsledky jednání starosta Stejskal.

Rušení pošt v Brodě: Fronty ve Svatovojtěšské budou ještě horší, míní zákaznice

Obrovské dopravní komplikace. To podle starosty čeká centrum Brodu. V okamžiku, kdy pošta u nádraží skončí, ve Svatovojtěšské ulici u Smetanova náměstí zhoustne doprava. Na poštu začnou jezdit desítky dodávek pro balíky. U pošty není dostatek parkovacích míst. „Průjezd přes Smetanovo náměstí je i tak dost komplikovaný. Pošta ve Svatovojtěšské není úplně bezbariérová. Stovky lidé s postižením, senioři i matky s kočárky budou mít problém se na poštu vůbec dostat,“ konstatoval Stejskal. Pošta ve Svatovojtěšské ulici má sice plošinu pro vozíčkáře, ale podle zaměstnanců pošty to není osobní výtah. Navíc ji pošťáci nemají čas obsluhovat.

Co starostu Zbyňka Stejskala zaráží, je podle jeho slov naprostá nekoncepčnost jakým Česká pošta postupuje. „Pošta zavře pobočky, ale nezajímá ji, jak budou fungovat ty, co zůstanou. Navíc nám pošta ani nedala šanci diskutovat o budoucnosti v objektu v Nádražní. Budovu chce prodat. Takže i kdybychom chtěli provozovat poštu systémem Pošta Partner, nemáme kde,“ povzdechl si Stejskal s tím, že jedinou šancí je protestní dopis ministrovi vnitra.

Petice za záchranu pošty

Na podporu pošty v Nádražní vznikla v Brodě petice. Podepsaly ji v krátké době skoro dvě stovky lidí, kteří jsou postojem České pošty znechucení. „Rušit pošty je nesmysl,“ konstatoval například Daniel Klement. Další smýšlejí podobně. „Minimálně pošta u nádraží by měla zůstat zachovaná, hlavně pro imobilní občany. Zánikem vznikne přetlak na poštu v centru města,“ poznamenala Ilona Neubauerová. Podle Petra Žantovského je to krok proti zájmům a potřebám lidí. „Pošta v centru města je špatně dostupná a jsou tam velké fronty,“ dodal Zdeněk Vošický.

Lidé v Havlíčkově Brodě chtějí zachovat poštu u nádraží. Podepisují za ni petici

Česká pošta se chce zavřených poboček zbavit. „Budovy, které patří České poště, a ve kterých se pobočky zruší, projdou posouzením, zda pro ně má Česká pošta další využití. Pokud ne, tak budovu nabídneme k odkupu. Buď přímým prodejem za cenu podle znaleckého posudku, to se týká případného zájmu obcí. Pokud by obec neměla zájem, bude budova nabídnuta prostřednictvím e-aukce, kde objekt získá ten, kdo nabídne nejvyšší cenu,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.