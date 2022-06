Tak už rostou! Eva Doležalová v lese za Havlíčkovým Bodem našla při procházce pravý hřib. Radost jí nezkazil ani fakt, že houba byla červivá. Počasí v posledních dnech opravdu hraje houbařům na Vysočině do karet. To potvrzuje i i zkušený mykolog původem z Havlíčkobrodska Jaroslav Malý, spolutvůrce speciálního webu pro houbaře. „Jenže zatím nerostou v takové míře, jak by si možná houbaři přáli. Hlavní sezona začne až počátkem července, když budou mít lesy dostatek vláhy,“ upozornil mykolog.