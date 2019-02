Havlíčkův Brod – Počet exekucí stoupá, vymáhání pohledávek je stále komplikovanější. Přibývá lidí, kteří neplatí za odvoz komunálního odpadu, stejně jako těch, kteří mají na krku exekucí hned několik.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Konstatoval to havlíčkobrodský soudní exekutor Stanislav Molák. Ani v letošním prvním pololetí se podle jeho slov trend z posledních let nijak nezměnil.

„Počet případů mírně stoupá, letos asi o patnáct procent, ale vlastní vymáhání pohledávek je čím dál tím obtížnější. Počet provedených exekucí je relativně ustálený," upřesnil Molák.

Jeho exekutorský úřad prý jen odráží celkové poměry ve společnosti. Molák se vyjádřil i k problematice mnohonásobně zadlužených lidí.

„Záleží na tom, koho budeme považovat za mnohonásobně zadluženou osobu. Zda toho, kdo má na sebe více než tři exekuce, nebo toho, kdo jich má více než deset. V té druhé skupině ten nárůst už nebude příliš patrný, a také z ní část dlužníků takzvaně odplouvá z exekucí do oddlužení," vysvětlil Molák.

Mění se i struktura dlužníků. Zatímco před deseti lety byly největším problémem z hlediska vymahatelnosti nefungující právnické osoby, takzvaná mrtvá „eseróčka", dnes to jsou podle Moláka především nezletilí, dále fyzické osoby unikající se svými příjmy do šedé ekonomiky, což charakterizují například práce načerno v tuzemsku i zahraničí. „Zaznamenáváme ale také časté ulívání peněz na účty jiných příslušníků, exekucím jsou vystavováni i lidé dlužící za svoz odpadu," říká.

Obce přistupují k razantním krokům

Slova soudního exekutora potvrzují i rozhodnutí některých obcí, které se rozhodly vypořádat se právě s těmito neplatiči cestou exekucí. Exekutorem neplatičům hrozí nově třeba Nová Ves u Chotěboře.

V Senátu už leží novela exekučního řádu, která by měla zejména zamezit převodům majetku dlužníků na účty životních partnerů, zrychlit a zlevnit vlastní exekuční řízení, neboť odpadne nařizování exekuce usnesením soudu. „Na druhé straně ale tato novela přináší jiné procesní komplikace, díky nimž odhaduji, že se exekuce ani v budoucnu rozhodně nijak výrazně nezlevní," uzavřel Molák.