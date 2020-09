Ne všem jsou ale uchazeči o křeslo hejtmana po chuti. „Minulý víkend, když jsme s přítelem projížděli Okrouhlicí, jsem si všimla, že všichni kandidáti mají přelepené obličeje, jen zástupci SPD ne. Osobně mě to celkem pobavilo,“ líčila Anna Beránková z Havlíčkova Brodu.

O autorovi anonymizující koláže má celkem jasno. „Myslím si, že se voliči SPD sami ‚podepsali‘ přelepením ostatních. Každému tak dojde, kdo v tom má asi prsty,“ dodala s úsměvem mladá žena.

Podobnou zkušenost má i Věra Nováková z Jihlavy. „Nepamatuji volby, kdy bych si nevšimla alespoň jednoho poničeného plakátu. Naposledy jsem zahlédla domalované vousy a rohy u jednoho nejmenovaného politika,“ komentovala Nováková.

Někteří volební „fanatici“ se nezdráhají jít v podpoře svého kandidáta ještě dál. „Před pár lety jsem měl na plotě plachtu s Karlem Schwarzenbergem, ale snad druhou noc mi ji někdo odřízl a odnesl. Teď tam mám TOP 09 znovu, tak doufám, že se nebude historie opakovat,“ svěřil se Hynek Boháč z Chotěboře.

Neférových praktik si všímají i samotní zástupci kandidujících stran a hnutí. „Bohužel i my máme zkušenost s ničením bannerů nebo účelovým přelepováním plakátů od jiných politických subjektů,“ posteskla si projektová manažerka vysočinských Pirátů Hana Hajnová.

Konec billboardů a velkých setkání

Letošní předvolební kampaně jsou však proti předchozím trochu jiné. Strategii změnili například sociální demokraté. „Ovlivnila nás epidemiologická situace kolem onemocnění Covid-19. Vždy jsme plánovali turné, při kterém jsme se osobně setkávali s lidmi, a to přímo na náměstích. Teď se ale více soustřeďujeme na menší skupiny voličů a také na akce pořádané jinými organizacemi,“ přiblížil Petr Krčál, předseda vysočinské ČSSD.

Naopak od billboardů postupně upouští. „Využíváme je v omezené míře. Dáváme raději přednost veřejným plakátovacím plochám a také reklamním nosičům umístěných na autobusech hromadné dopravy. V neposlední řadě pak voliče oslovujeme prostřednictvím vlastních novin nazvaných Naše Vysočina,“ doplnil Krčál.

Oproti tomu Piráti sází spíše na moderní technologie. „Je to jeden z našich hlavních kanálů. Už od svých počátků se zaměřujeme na jiné formy propagace, než jsou billboardy, a ve venkovní reklamě se snažíme být více kreativní. Letos tak lidé mohou na různých místech potkat například pirátské paletové lavičky,“ popsala Hajnová.

Podobně to mají i Starostové pro Vysočinu. „Tematicky je naše kampaň obdobná jako v minulosti, ale nástrojově se posunula ohromným způsobem. Jdeme především cestou sociálních sítí a marketingu v oblasti merchandisingu, což jsou třeba naše volební piva. A hlavně je naší kampaní práce pro lidi,“ prozradil kandidát na hejtmana Lukáš Vlček.

Tiskoviny omezuje také koalice ODS a Starostů pro občany. „I my věnujeme stále větší pozornost prezentaci v on-line prostoru, a to i na úkor některých tradičních prvků volebních kampaní, jako jsou třeba tiskoviny do schránek. Tuto formu redukujeme na nutné minimum s cílem být šetrní k přírodě,“ přidal se další z kandidátů na hejtmana Vítězslav Schrek.

„Fenomén moderní doby – sociální sítě – jsou pro nás ideálním prostředkem. Oproti třeba billboardům to pro nás má jeden velice pozitivní efekt, a to ten, že zde skvěle funguje zpětná vazba. Můžeme si snadno podle reakcí na naše facebookové příspěvky ověřit, nejen které priority naši potenciální voliči oceňují, ale i které problémy je opravdu trápí,“ vyzdvihl Schrek.