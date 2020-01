Pocta hereckému bouřlivákovi. Landovského trojjediná deska zdobí Brod deset let

Letos je to už deset let, co byla na domě čp. 2020 v ulici Barbory Kobzinové odhalena nejmladší pamětní deska v Havlíčkově Brodě. Je věnována velkému herci a bouřlivákovi Pavlu Landovskému.

Rodný dům herce a bouřliváka Pavla Landovského. | Foto: archiv Deníku