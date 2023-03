Uzavřít pobočku Pošty Partner v obchodě ve Studenci chtěl majitel prodejny Coop družstvo HB. „Provoz je stále náročnější a finanční ohodnocení ze strany České pošty tomu neodpovídá,“ konstatoval František Červenka, manažer prodejen Coop. O případu psal Deník loni v prosinci. „Myslím, že zavřít poštu, by se ve Studenci moc nelíbilo. Hlavně starším lidem, kteří tam chodí a jsou na ni zvyklí,“ poznamenal Jaroslav Jirásek, který ve Studenci provozuje muzeum.

Někteří obyvatelé si spojili uzavření pošty se zavřením prodejny. „Chtějí u nás zavřít poštu i celou prodejnu, a to by byl problém,“ řekl Deníku Josef Culek. Teď je vše jinak. „Na základě jednání vedení Coop družstva HB a města jsme dosáhli výsledku. Prodejna ve Studenci zůstane zachovaná,“ oznámil starosta Bohumír Nikl.

Jak upřesnil, prodejna přešla s platností od února do systému takzvané vzájemné spolupráce. Z prodavaček jsou živnostníci. „Prodejnu bude provozovat jedna prodavačka jako osoba samostatně výdělečně činná. Jinak se nic nemění,“ vysvětlil Nikl.

Náročný provoz a nízké odměny: Pošta Partner v Horním Studenci je v ohrožení

Provoz Pošty partner je rovněž zachován. Novým provozovatelem Pošty Partner bude v prostorách prodejny Coop další živnostník. Smlouvu na provoz Pošty Partner má již s Českou poštou podepsanou.

„Z důvodu zhoršení ekonomické situace prodejny, kde se náklady zvyšují zejména v energiích a stagnují tržby, zastupitelstvo města podpoří provoz prodejny letos částkou šestasedmdesát tisíc a provoz Pošty Partner částkou sto deset tisíc,“ zdůraznil starosta. Jak dodal, je prodejna v Horním Studenci velice dobře zásobena zbožím, jak potravinami, tak drogerií a vším, co domácnost potřebuje. Co zrovna není na skladě prodejny, lze objednat a ve velice krátké době je na prodejně k dostání. Proto by byla škoda, kdyby skončila. Stejně tak si místní pochvalují i služby Pošty Partner.