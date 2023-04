Už bylo na čase, říkají obyvatelé ulice na kraji Ledče kousek od nádraží. Ulici tvoří hlavně rodinné domky. Před jedním z nich pozoruje dopolední stavební ruch Miroslav Prášek. Na otázku, jak se smiřuje se sbíječkami a výkopy před domem, odpoví: „Mně to vůbec nevadí. Už to bylo potřeba.“ Jak vysvětluje, kanalizační systém a vodovodní potrubí pod asfaltem je zastaralé. „Já o tom něco vím. Dělal jsem v oboru. Na tu kanalizaci a vodovod nikdo nesáhl, co já pamatuji. Výměna je nutná. Až práce skončí, dostane silnice také nový asfalt. Už ho potřebuje jako sůl. Podívejte se na ty díry,“ vysvětluje Deníku.