„Momentálně máme hotový projekt a čekáme na stavební povolení. Hned, jak ho budeme mít, zažádáme o dotace. Když to všechno dopadne, mohli bychom s přestavbou začít v průběhu příštího roku, ale nechci zatím přebíhat,“ přemítal starosta Sobíňova Miloš Starý.

Sobíňovský kulturák se tak kompletně promění. „V podstatě zůstanou jen obvodové zdi a krovy. Budovu zateplíme, dáme nová okna a střechu střechu. Objekt bude také energeticky úspornější, protože vyměníme rozvody a vyhřívat ji budeme tepelnými čerpadly. Doteď jsme topili plynem,“ prozradil Starý s tím, že celá rekonstrukce vyjde zhruba na dvacet milionů korun. „To je ale zatím jen odhad. Rozpočet teprve připravujeme,“ podotkl.

Na konci všech oprav bude víceúčelová budova, kde lidé najdou jak zábavu, tak sport. „Bude tam velký sál právě pro sportovní utkání, plesy a podobně a malý sál, kde se mohou konat narozeniny, večírky nebo třeba menší svatby. Pronajmout si je bude moci kdokoliv. Nebude to jen pro Sobíňovské, protože máme poptávku i odjinud,“ sdělil starosta.

Kulturní dům se rozhodli na popud místních. „Nevymýšlíme to od stolu, ale vycházíme z požadavků lidí, kteří řešili, jak s budovou naložit a co nám tady ještě chybí. Potenciál to rozhodně má, protože už teď je poměrně hojně využívaná jak soukromými osobami, tak spolky,“ dodal Starý.