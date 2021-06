Podle policie způsobili městu několikamilionovou škodu tím, že firmě dávali pětačtyřicet procent z vybraných pokut. Za přečin porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti jim za to hrozí až tři roky vězení.

Policie se sice odmítá ke kauze vyjadřovat, protože nechce mařit vyšetřování, ale podle informací Deníku si v Chotěboři měli vzít příklad z Litomyšle na Pardubicku. Pavel Málek Deníku řekl, že toto město policie zmiňuje v usnesení o zahájení trestního stíhání. „Vůbec to nechápu, protože co město, to jinak postavená smlouva,“ míní Málek. Jak on, tak i starosta Škaryd odmítají, že by městu způsobili jakoukoli škodu.

Proč si vyšetřovatelé vybrali zrovna Litomyšl, není úplně jasné. Vedoucí odboru dopravy v Litomyšli Kamil Hebelka Deníku Vysočina řekl, že ho policie nekontaktovala.

„I kdyby se obrátili na samotné vedení města, určitě bych o tom věděl,“ podotkl Hebelka. V Litomyšli provozují úsekové měření tak, že firmě dávají za provoz paušální částku sto tisíc korun a všechny vybrané pokuty jdou do městské kasy.

„Sledujeme judikáty Nejvyššího soudu, který už dávno řekl, že všechny peníze, které město na pokutách vybere, musí jít do obecní kasy a nemůže se o ně dělit se soukromou firmou,“ uvedl Hebelka.

Právník Radek Ondruš z Brna nevidí na tom, že si policie vybrala pouze jedno město, nikoli více, nic špatného.

„Pokud se kauza dostane až k soudu, stejně bude s největší pravděpodobností nutné nechat vypracovat odborný znalecký posudek,“ míní Ondruš, který by obhajobu obviněných postavil na menší společenské škodlivosti.

Podle Nejvyššího soudu instalaci a nastavení stacionárních měřících zařízení, jakož i údržbu software a hardware těchto zařízení, které jinak užívá obecní policie, mohou provádět i třetí osoby. „Není však přípustné, aby takováto třetí osoba měla jakýkoliv hmotný zájem na výsledcích měření stacionárního zařízení,“ ocitovala už dříve z rozsudku Nejvyššího správního soudu vydaného na konci května 2018 mluvčí Ministerstva dopravy Lenka Rezková a dodala, že rychlost může bez omezení měřit pouze Policie ČR:

„Obecní či městská policie je také oprávněna měřit rychlost vozidel, musí přitom ale dodržovat některá omezení. Především jde o výběr míst, na nichž má měření rychlosti probíhat. Obecní nebo městská policie totiž smí měřit rychlost pouze na místech určených Policií ČR.“