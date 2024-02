O osud místního obchodu se obávají obyvatelé v Podmoklanech na Havlíčkobrodsku. Od prvního března tam skončí oblíbená prodavačka Mirka Bajowská.

Prodejna v Podmoklanech | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Naše prodavačka má už svůj věk, je jí přes sedmdesát a rozhodla se už odejít do důchodu, ten obchod už pro ni není,“ vysvětlil místostarosta Karel Štěrba. Zdůraznil, že obchod je na dobrém místě v turisticky vyhledávané oblasti. Obec si účtuje pouze symbolický nájem, jednu korunu. Podmínkou je ale zachovat prodej smíšeného zboží aspoň tři hodiny denně od pondělí do soboty.

Nájemce má možnost získat dotace na provoz a na energie. „Zatím se ozvala jedna prodavačka, prý si to ještě rozmyslí,“ řekl místostarosta Deníku. Obchodu se smíšeným zbožím v Podmoklanech místní říkají vesnický parlament protože se tady často scházejí k sousedským debatám.

Prodavačka Mirka Bajowská pracovala v obchodě skoro půl století, práce ji baví, ale co jí v posledních letech nejvíc štvalo, bylo zavedení EET. „Za elektřinu platím tisíce, platím si i odborníka, který mi dělá účetnictví. Daně přesně do koruny odvádím finančnímu úřadu. Takže nevím, proč ještě evidenci tržeb. Je to zbytečné obtěžování. Nikdy jsem nic neukradla,“ postěžovala si při poslední návštěvě Deníku.

Podle jejích zkušeností není venkovský obchod místem, kde by se dalo zbohatnout. A jak nakonec dodala, je otázka, co bude dál, až práci v obchodě nezvládne. Náhradu za sebe sežene těžko.