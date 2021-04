Krásná příroda, čistý vzduch, klid, selská stavení co pamatují snad i panování Marie Terezie. To je obec Podmoklany na Havlíčkobrodsku.

Podmoklany jsou vesnice kouzelná už na pohled, ale za všechno se platí, běh života tu určují památkáři a ekologové. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Kateřina Vojtková se sem přistěhovala z města na důchod. Bydlení si nemůže vynachválit. „Je to malebná vesnička, jakou jsem snad nikde jinde neviděla,“ pochvalovala si. Sedlák Josef Němec žije v Podmoklanech či přesněji v místní části Hudeč už od narození a za skoro 80 let života, vidí bydlení na vesnici trochu jinak. „Hezky je tady od jara do podzimu, v zimě je problém se odtud dostat bez auta. Navíc žijeme ve staré vesnici, která leží na kraji chráněné krajinné oblasti. Všude je ochranné pásmo, život nám kontrolují památkáři i ochránci přírody,“ popsal svoje zkušenosti místní truhlář.