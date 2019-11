„Hlavním tématem setkání s občany bude především způsob, jak začlenit bazén do stávající infrastruktury města. To znamená jak bude vypadat okolí bazénu, kde bude parkoviště, jak bude velké a podobně. Teprve pak přijde na řadu vnitřní podoba bazénu, jakou si ji obyvatelé města budou přát,“ upřesnil téma setkání nezávislý starosta města Zdeněk Tůma.

Krytý bazén si obyvatelé Ledče přejí už dlouho. Loni vyjádřili svoje přání v anketě, které se zúčastnilo víc než tisíc lidí. To bylo pro vedení města jasným důkazem, aby se začalo stavbou bazénu zabývat.

„Jestli zjistíme, že si obyvatelé Ledče krytý bazén opravdu přejí, chtěli bychom stavbu uskutečnit,“ upřesnil na začátku vyhlášení ankety starosta Tůma. Nejvíc si bazén přejí lidé ve věku 25 až 60 let, hlasovali pro bazén více ženy, než muži. Zájemci o bazén navíc slibují, že by do bazénu chodili aspoň jednou týdně. V bazénu by měla být slaná voda. Bazén by měl stát na starém sídlišti.

Podle starosty Tůmy je počáteční investice do stavby bazénu odhadována na asi 80 – 100 milionů korun a následný provoz, rovněž v milionech korun ročně, bude také muset být dotován z rozpočtu města. „Pokud by to bylo možné, bude se město samozřejmě snažit využít dostupných dotačních programů,“ podotkl po skončení ankety starosta. Podle jeho názoru by krytý bazén v Ledči našel využití. Nejbližší koupání v krytém bazénu je v Havlíčkově Brodě, nebo Kutné Hoře či v Benešově. Do bazénu do Ledče by mohli jezdit obyvatelé z celého Ledečska, Světelska a Čáslavi.

O stavbě krytého bazénu se v Ledči hovoří zhruba od roku 2009. Plány byly velkolepé, mělo jít o bazén snů se čtyřmi vířivými atrakcemi, vodní skluzavkou a saunou, ale město Ledeč nikdy nezískalo na stavbu dotace.