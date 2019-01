Havlíčkobrodsko – Náročný projekt protipovodňové ochrany připravuje pro letošní rok Svazek obcí Podoubraví (SVOP). Začít by měl v červnu, dokončení je plánováno na podzim.

Jak se bude instalovat protipovodňový systém, vysvětlil Jiří Jiroutek z firmy Mopos. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Do projektu protipovodňového opatření SVOP se zapojilo jedenáct obcí ze sedmadvaceti členských obcí svazku," informoval předseda SVOP Jiří Havlíček. Projekt se podle jeho slov skládá ze dvou částí. Jednou z nich jsou digitální plány a mapy, které jsou již hotové. Zpracovala je firma Šindlar z východních Čech. Druhou část protipovodňové ochrany tvoří výstražný a varovný systém různých čidel a srážkoměrů v profilech místních potoků i řeky Doubravy, včetně bezdrátového rozhlasu.

Tyto systémy bude instalovat firma Mopos Comunication z Rokycan u Pardubic. Vysvětlení, proč se do projek- tu nezapojily všechny obce SVOP, je podle předsedy Havlíčka jednoduchá. Některé obce totiž už ochranný systém mají. Projekt protipovodňové ochrany je finančně náročný, ale naštěstí se Svazku obcí Podoubraví podařilo získat státní dotace.

Většinu výdajů pokryjí dotace

„Celková částka je zhruba 5,9 milionu korun, ale 90 procent výdajů pokryjí dotace ze Státního fondu životního prostředí. O zbývající výdaje se obce zapojené do projektu podělí, a to na základě rozpisu rozpočtové částky podle smlouvy," upřesnil Havlíček. K těm, kteří se zapojili do projektu, patří například městečko Libice nad Doubravou. „Varovný protipovodňový systém bychom potřebovali hlavně v dolní části Libice a kolem čističky odpadních vod. Sami bychom se do takové akce těžko pustili," konstatoval starosta Libice Václav Ven-hauer. Na projektu se bude Libice podílet částkou asi 130 tisíc korun, ve vlastní režii by to bylo mnohem dražší.

Protipovodňovou ochranu potřebuje rovněž obec Dolní Sokolovec. „Trápí nás lokální záplavy, stačí, když u nás tři dny intenzivně prší," popsal situaci v obci starosta Tomáš Frühbauer. I této obci se protipovodňová ochrana prováděná v rámci SVOP finančně výrazně vyplatí.

Jak bude vypadat realizace celého systému, vysvětlil Jiří Jiroutek z firmy Mopos. „Připravili jsme harmonogram prací, zajistíme objednávky komponentů. To vše v průběhu července. Digitální plány si obce už odsouhlasily," informoval Jiroutek.

„Naši technici provedou v jednotlivých obcích podrobný průzkum, a to asi prvních čtrnáct dní v červenci. Na základě průzkumu bude provedena projektová prováděcí dokumentace. Instalace systému by měla začít v srpnu, technici upřesní rovněž, která obec bude zapojena jako první a která bude poslední," popsal Jiří Jiroutek průběh celé akce.

Protipovodňový systém by měl být hotov do konce října. To je ale podle některých starostů dost podstatná „vada na kráse", neboť na podzim se konají komunální volby, v některých obcích se může změnit celé zastupitelstvo i vedení.

„Očekávali bychom, že projekt bude dokončen dříve," podotkl starosta Václav Venhauer. „Budeme se snažit celou akci uskutečnit co nejdříve, rozhodně nechceme práce provádět ještě v listopadu," zdůraznil Jiroutek a následně dodal, že firma Mopos má s instalováním protipovodňových ochranných systémů bohaté zkušenosti. V minulosti instalovali protipovodňový systém v Ledči nad Sázavou, včetně kamer, to samé bude Mopos provádět v Přibyslavi.

Do systému protipovodňového opatření SVOP se v současné době zapojují Krucemburk, Libice nad Doubravou, Bezděkov, Dolní Sokolovec, Klokočov, Maleč, Nová Ves u Chotěboře, Podmoklany, Jeřišno, Uhelná Příbram a Sloupno.