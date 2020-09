Milovníci knih o svůj svátek nepřijdou. Jubilejní třicátý ročník Podzimního knižního veletrhu se bude konat 23. a 24. října v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. Návštěvníci jen musí počítat s určitými hygienickými opatřeními.

29. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Pokud budou současná omezení platit i v době konání veletrhu, bude kulturní dům rozdělen do dvou sektorů se zvláštními vchody. Hlavním vchodem se bude vcházet do předsálí, hlavního sálu, přísálí a na jeviště. Vedlejším vchodem u vrátnice se bude naopak vcházet nahoru do chodby v prvním patře a na balkon,“ přiblížila ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová.