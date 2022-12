Jen na Štědrý den odvysílají televize hned čtyři „vysočinské“ pohádky. Kromě zmíněné Pyšné princezny a Anděla Páně II to bude ještě Lotrando a Zubejda a první díl Z pekla štěstí.

Film Lotrando a Zubejda se částečně natáčel nedaleko Polné, Anděl Páně II využil prostor ledečského zámku a blízké Světlé. Jen nedaleko odsud se nachází hrad Lipnice nad Sázavou – taktéž velmi populární mezi filmaři. „Lipnický hrad má na rozdíl od jiných českých a moravských hradů rozsáhlá a zachovalá sklepení. A právě ta u nás filmaři, televizní štáby a dokumentaristé často vyhledávají,“ řekl před časem Deníku kastelán hradu Marek Hanzlík.

Jeho slova potvrdili i tvůrci pohádky Čert ví, proč, kterou Česká televize odvysílá 29. prosince. Ta se natáčela právě v lipnických sklepeních.

Zámek a most v Náměšti

Na druhé straně Vysočiny mají lidé od filmu rádi například Náměšť nad Oslavou. A to jak zdejší zámek, tak třeba barokní most. Oba tyto skvosty budeme moci na Štěpána vidět v pohádce Císař a tambor. K televizi ten den určitě usedne i náměšťská rodačka Stanislava Urbanová. „Filmaři tenkrát potřebovali komparz, tak jsem si v té pohádce hrála i s dcerou. Sice v davu, ale bylo to moc pěkné, viděly jsme známé herce. Když se Císař a tambor promítá na Vánoce, tak se vždy ráda podívám,“ zavzpomínala Urbanová.

Zahrál si i v pohádce. Teď náměšťský most prochází rekonstrukcí

V této pohádce hlavní roli ztvárnil Ondřej Vetchý, rodák z Jihlavy. Ten se v pohádkách objevuje velice často. Na Vánoce ho budeme moci spatřit třeba ještě ve druhém díle Tajemství staré bambitky, jejž televize uvádí v premiéře, ale například i v Čertím brku nebo Šťastném smolaři. V něm si zahrál po boku dalšího vysočinského rodáka, Oldřicha Navrátila z Třebíče. A ten se pro změnu představil i v již zmíněném Lotrandovi a Zubejdě, kterýžto film lze považovat za jakousi pohádku vysočinských herců. Kromě Navrátila se v něm objevil i další třebíčský herec Jiří Pecha či jihlavský bard Otmar Brancuzský. Bohužel, oba tito pánové nedávno odešli do hereckého nebe.

Pokud si bude chtít divák od pohádek odpočinout, a přesto se pokochat krásami Vysočiny, jistě si nenechá ujít legendární Postřižiny. Ty se natáčely v Dalešicích a Počátkách. „Před zdejším hotelem Modrá hvězda se odvíjela třeba scénka, kdy Magda Vášáryová vypije celý půllitr piva naráz. To natáčení jsem sledoval. Točili to na několikrát, a tak měla v půllitru piva jen málo. Půllitr měl asi tlusté stěny, vypadal, že je plný, ale ve skutečnosti v něm moc piva nebylo,“ popsal Deníku proslavený záběr očitý svědek Karel Šimánek.

Počátky se bavily při natáčení Postřižin, městečko proslavila i road-movie Jízda

A mimochodem, za kamerou stál při natáčení Postřižin Jaromír Šofr, který pochází z Třebíče.

Kdy a kde se vysílají pohádky natáčené na Vysočině a v jakých lokalitách:

Obušku, z pytle ven! – 25., 26. a 28. 12. (TV Seznam); Žďárské vrchy

Jak se budí princezny – 25. a 27. 12. (TV Seznam); Orlík u Humpolce, hrad Roštejn, zámek Telč

Pyšná princezna – 24. a 27. 12. (ČT1); zámek Telč

Anděl Páně 2 – 24. 12. (ČT1); zámek Ledeč nad Sázavou

Čertí brko – 30. 12. (ČT1); zámek Ledeč nad Sázavou

Z pekla štěstí 1 – 24. a 29. 12. (Nova); Telč, hrad Roštejn

Z pekla štěstí 2 – 25. a 30. 12. (Nova); Telč, hrad Roštejn

Čert ví, proč – 29. 12. (ČT1); hrad Lipnice n. S.

Pravý rytíř – 26. 12. (ČT1); hrad Roštejn

Šťastný smolař – 28. 12. (ČT1); Ledeč n. S., Světlá n. S.

Lotrando a Zubejda – 24. 12. (ČT1); Polná

Císař a tambor – 26. 12. (ČT1); Náměšť n. O.



A samozřejmě nesmějí chybět ani

Postřižiny – 27. a 29. 12. (ČT1); Dalešice, Počátky