V nedaleké Krátké Vsi si oddechnou. Přes tuto obec vedla v době uzavření průjezdu přes Pohled hlavní objízdná trasa. Počet aut v Krátké Vsi stoupl několikanásobně. „Říkáte, že už otevřeli Pohled? Tím se nám aspoň trochu uleví. Všechna auta, co normálně jezdí před Pohled, jezdila totiž přes Krátkou Ves. Rychlost dodržoval málo kdo. Obyvatelé jsou u nás samozřejmě naštvaní a stěžují si na obci. Jenže já průjezd aut zakázat nemohu,“ řekl Deníku starosta Krátké Vsi Jiří Ondráček.

Ukončení uzavírky přes Pohled znamená dobrou zprávu i pro cestující autobusem na trase Havlíčkův Brod a Přibyslav. V době uzavírky autobusy stavěly v Pohledu na provizorní zastávce u hřbitova. Řidiči si stěžovali, že se jim u hřbitova špatně zastavuje.

Platil výlukový řád. Některé autobusy do Pohledu vůbec nezajížděly. Cestující museli vystoupit zastávku před Pohledem v Rouštanech nebo na rozcestí, případně jet vlakem. Pro některé to bylo nepříjemné překvapení. „Dcera jela do Pohledu za babičkou a najednou mi volala, že autobus nezastavuje v Pohledu a ona neví, kde má vystoupit. Tak jsem jí řekla, ať vystoupí na nejbližší zastávce a babička si pro ni přijde. Takové změny považuji za nesmysly,“ postěžovala si Eva Pokorná z Havlíčkova Brodu.

Do Simtan, místní části Pohledu, autobusy kvůli rozkopané silnici nejezdily od června vůbec. Obyvatelé Simtan cestující do Brodu nebo Přibyslavi museli jít nejdřív přes louku do Pohledu, tam na autobus nebo na vlak.