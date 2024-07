Výstavy se účastní desítky vystavovatelů nejen z Vysočiny, ale i jižních Čech, Prahy nebo Pardubic. Z Prahy přijel do Pohledu například Jaroslav Henzl. Přivezl s sebou několik beden sazenic citrusů. Citronů, pomerančů, ale i exotické fortanelly co vypadají jako podlouhlé mandarinky, ale jí se celé i se slupkou.

Zájemcům ochotně poradí, jak citrusy pěstovat, aby se jim urodily stejně chutné plody jako jemu. „Největší problém dělá začínajícím pěstitelům voda. Citrus je sice exotická rostlina, ale to neznamená, že musí stát ve vodě a pít jak houba,“ zdůrazňuje. Rostlina potřebuje podle jeho rady hlavně teplo a světlo. Kolik tepla, tolik světla.

Zahradnice Bohuslava Vyčichlová měla do Pohledu kratší cestu. Z Kohoutova u Ždírce nad Doubravou. „Do Pohledu jezdím na výstavy už přes třicet let,“ poznamenala Vyčichlová. O zahradnictví se stará spolu s manželem Bohuslavem. Jejich specialitou jsou vřesy, netřesky a další trvalky.

„U nás v Kohoutově je chladno po celý rok a nemáme skleníky,“ říká a dodává, že každá rostlina projde u Vyčichlů nejdřív otužovací kůrou. „Vřesy a trvalky vysazujeme na záhony. Když přežijí zimu, putují až pak k zákazníkům, abychom měli jistotu, že jim nezmrznou,“ upřesňuje.

Během dvou dnů projdou výstavou v Pohledu stovky návštěvníků. Věra Mottlová jezdí do Pohledu z Havlíčkova Brodu každý rok. „Líbí se mi ceny i výběr,“ pochvaluje si. Expozice je prodejní, takže veškerou barevnou krásu si mohou zákazníci hned odnést domů.

Výstavu pořádá Český zahrádkářský svaz Pohled. „Díky majiteli zámku, který nám poskytuje prostory. Letos jsme se ale přestěhovali z horního patra do přízemí. Nahoře dělá majitel rekonstrukci. Nám to vyhovuje. Přízemí je bez bariér,“ říká tajemnice spolku Jitka Neuwirthová. Dodává, že největší zájem o výstavu je v sobotu, kdy návštěvníci jdou do zámku s prázdnou a odcházejí s plnými taškami. V neděli je už výběr omezený.

Výstavu pořádají pohledští zahrádkáři každý rok v rámci pouti u svaté Anny. Zájem vystavovatelů každý rok roste. Podle Neuwirthové se jich letos hlásilo mnohem víc, než výstavní síně v zámku stačí pojmout.

Součástí výstavy květin sukulentů a citrusů jsou i kolekce čajů, nabídky bylin, užitkové keramiky, obrazů a šperků.