Kolony na semaforu u Pohledských Dvořáků směrem do Havlíčkova Brodu se nelíbí ani profesionálním řidičům. Zpoždění v řádu desítek minut dělá starosti také šoférům autobusů. „Cestující si stěžují, že jezdíme pozdě, ale my v koloně stojíme i víc než dvacet minut jen cestou do Brodu, takže když nakládáme odpoledne cestující v Brodě a jedeme zpátky, je to zpoždění ještě horší,“ stěžují si.

Podobná situace se v místě opakovala podle dalšího cestujícího Zdeňka Halamy i v úterý. „Já tomu nerozumím. V době dovolených, kdy jezdilo po téhle silnici jedno auto za druhým, taková fronta nebyla. Teď je to denně. Manželka začala jezdit do práce vlakem, protože nestíhá a měla by v práci problémy. Fronta je u semaforů totiž i po šesté hodině,“ prohlásil Zdeněk Halama.

Silničáři opravují bezmála pět kilometrů silnice I/37 mezi Ždírcem nad Doubravou a městysem Vojnův Městec na Žďársku. „Stavba probíhá za úplné uzavírky. Oficiální objízdná trasa pro oba směry je vedena a vyznačena výhradně po silnicích I. třídy, to je silnice I/37 do Žďáru nad Sázavou, poté po silnici I/19 Přibyslav a Pohled, a dále po silnici I/34 směr Ždírec nad Doubravou,“ informoval Jiří Veselý, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic pro Kraj Vysočina.

Délka kolony a otevření spodní silnice

To je nyní podle řidičů znát i na délce kolony u Pohledských Dvořáků. Otázka je, jak to řešit. „Manželka může jet do práce o hodinu dřív, ale děcko do druhé nebo dokonce první třídy nemůžete poslat ráno po šesté do školy, co by tam dělalo,“ postěžoval si Zdeněk Halama.

Podle dalšího profesionálního řidiče Petra Mottla by pomohlo pro řidiče od Brodu otevření spodní silnice přes Pohledské Dvořáky, kterou řada řidičů jezdí neoficiálně, když se chtějí vyhnout koloně.

Silnice přes most by pak byla pro auta cestující na Brod volná. Tahle trasa ale na seznamu odboru dopravy města Havlíčkův Brod není vedená jako oficiální objížďka, pro vysokou dopravní zátěž je nevhodná. Už teď si obyvatelé Pohledských Dvořáků stěžují, že jim jezdí pod okny jedno auto za druhým.

Rekonstrukci mostu u Pohledských Dvořáků financuje Ředitelství silnic a dálnic. „Zeptám se na ten problém zhotovitele,“ řekl Deníku mluvčí Veselý.

Problém je asi jinde

Stavbu provádí společnost Mados MT. Práce na mostech má na starost Libor Janeček, ředitel divize mostních staveb. „Zeptám se našich zaměstnanců, co na mostě pracují, jestli se semaforem pohnuli, ale myslím, že problém je asi jinde,“ řekl Deníku Janeček. Jak poznamenal, občas jezdí do Brodu, ale s extrémně dlouhou kolonou se nepotkal. „Ovšem jestli někdo cestuje ve špičce kolem osmé ráno nebo druhé odpoledne, tak to může vypadat jinak,“ dodal.

V době, kdy se byl Deník na stavbě podívat, kolona směrem na Brod se ale táhla až k Rouštanům, a to bylo ve všední den kolem poledne. Podle Janečka mohou sice stavebníci frekvence semaforu upravit v řádu sekund ale asi to nepomůže. „Jestli je v současné době, jak říkáte, další uzavírka u Ždírce a objížďka vede přes Pohled, tak počet aut narostl a kolona je tím pádem delší než jindy. To není vina semaforu,“ vysvětlil.

Řešení v tom případě moc není. Přizpůsobit cestu do práce situaci a jezdit dříve, zvolit jinou trasu na Brod, třeba od Přibyslavi na Dlouhou Ves nebo se obrnit trpělivostí. „Uzavírka na mostě v Pohledských Dvořácích 11. října skončí. To je za pár týdnů a pak už bude průjezd bez problémů,“ konstatoval Janeček.