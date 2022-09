Štěpánka Saadouni

Havlíčkův Brod – Náhlá bolest břicha, horečka, bolení v krku. Pacienti měli smůlu. Ordinace první pomoci v brodské nemocnici byla jedenáctého září zavřená. Praktičtí lékaři z okresu nechtěli sloužit.

Zajistit službu lékařské pohotovosti má stále větší problém havlíčkobrodská nemocnice. Pro pacienty bylo nemilé překvapení, když o víkendu zjistili, že lékařská pohotovostní služba pro dospělé v brodské nemocnici není a že si na ošetření v ambulancích počkají. „Důvod, proč byla ordinace jedenáctého září zavřená je, že se do služby nezapojili praktičtí lékaři ve spádové oblasti,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Petra Černo a dodala, že o pacienty se nakonec postaraly nemocniční ambulance. „Naše nemocnice má již několik let problém se zajišťováním pohotovosti. Na té by s námi měli spolupracovat praktičtí lékaři z okresu a spádové oblasti. Je jich minimum, kteří jsou ochotní přijít. Tak pohotovost leží na bedrech lékařů z nemocnice,“ povzdechla si Černo.

Jak dodala, největší problémy jsou v létě v době dovolených. Pohotovost v Brodě slouží lékaři od pěti do osmi hodin večer. O víkendu od devíti ráno do osmi večer.

Zavřená ordinace ale pacienty nepotěší. „Čím dál méně se mi to líbí. Zubaře neseženete, praktiků je málo. Pohotovost nefunguje. Něco je špatně,“ povzdechl si Pavel Pokorný z Havlíčkova Brodu.

Lékaři, kteří se do pohotovostních služeb nezapojují, na to mají, jak tvrdí, pádný důvod. Ordinace pohotovosti nejsou dostatečně vybavené a oni mají sami tolik práce, že nemají čas ještě sloužit pohotovost. „Jsem v důchodovém věku, sám mám zdravotní potíže. Mám na starost několik ordinací, léčím pacienty. Musím vyplňovat dokumentaci, na pohotovost nemám čas,“ řekl Deníku praktický lékař Jaroslav z Havlíčkobrodska, který si nepřál zveřejnit celé jméno, redakce jej zná.

Lékař na pohotovosti si může vydělat podle informací nemocnic pět set až šest set korun za hodinu. Dalších pětatřicet tisíc dostanou lékaři jednorázově od pojišťoven, když odpracují alespoň deset nočních služeb ročně.

Podle praktického lékaře Václava Provazníka z Golčova Jeníkova je rozdíl asi v tom, jestli jde o pohotovost dětskou nebo pro dospělé. „Já sloužím dětskou pohotovost v Brodě pravidelně. Naopak mám problém, abych službu dostal. Tak velký je zájem. Ani o penězích to není. Za hodinu máme už šest set korun. Praktiků pro dospělé je asi méně a jsou zřejmě víc vytížení. Jinak netuším, co jim na službách vadí,“ poznamenal lékař.

Problém se službami na pohotovosti vyřešila jednoduše nemocnice Jihlava. „V ordinaci lékařské služby první pomoci neslouží praktici z Jihlavy, ale naši nemocniční lékaři. Za služby mají finanční odměnu a pokud víme, o služby je zájem,“ sdělila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Problémy s obsazením pohotovostí nemá jen Brod, ale nemocnice napříč republikou. Prezident České lékařské komory Milan Kubek vidí řešení. „Pohotovost je důležitá. Praktičtí lékaři by mohli sloužit v nemocnicích pravidelně v takzvané příslužbě. Ovšem za zvýšené kapitační platby s dostupností veškerého vybavení, rentgenu a lékárny,“ upřesnil Kubek. Návrh má nyní na stole ministerstvo zdravotnictví.

Infoblok: Pohotovost v nemocnici

Sídlo v nemocnici Havlíčkův Brod

Pohotovost pro dospělé všední den od 17 do 20 hodin

Pohotovost pro děti všední den od 17 do 20 hodin

O víkendu pohotovost pro dospělé od 9 do 20 hodin

O víkendu pohotovost pro děti od 8 do 20 hodin

Služba na pohotovosti pro lékaře 600 za hodinu, bonus od zdravotní pojišťovny za deset nočních služeb v roce