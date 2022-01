Ceny kremací se podle něj zvýší až o tisíce. „Samotný žeh stál tři tisíce tři sta korun, to půjde o deset procent nahoru. Kolik ale budou stát obřady se vším všudy, to v tuto chvíli netuším,“ řekl Málek a pokračoval: „Jestli se dnes obřad pohybuje okolo pětadvaceti tisíc, může to být i třicet, ale nechci hádat z křišťálové koule.“

Podle Čtk je Česká republika první na světě v počtu krematorií na množství obyvatel. Ze sedmadvaceti je však na Vysočině jediné. Tři čtvrtiny pohřbů jsou žehy, jen třetina pohřbů je do země. „Pro lidi je to jednodušší,“ usoudil vedoucí krematoria Luboš Vondrák a pokračoval: „Je to také lacinější než si pořídit hrob. Ten se pak ještě musí udržovat. Místo na hřbitovech navíc dochází, není ho neomezené množství. To vše řeší kremace.“

O zdražování pohřbů přitom Deník již dříve informoval. „Nahoru jdou ceny energie i květin a zaměstnanci chtějí vyšší mzdy. V posledních pěti letech jsme ceny přizpůsobovali jen inflaci, ale to je dlouhodobě neudržitelné,“ vysvětlil Bohumír Jahoda z pohřební služby v Polné na Jihlavsku. „U nás stojí pohřeb průměrně jeden a půl násobek průměrného měsíčního platu. V Německu či Rakousku je to dvou a půl násobek jejich průměrného platu,“ dodal Jahoda.