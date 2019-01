Havlíčkobrodsko – Obce na Havlíčkobrodsku odkázané na pojízdnou prodejnu o tuto službu zřejmě nepřijdou. Poté, co skončil s rozvážkou „veterán“ pojízdných prodejen Zbyněk Mrvička, rozhodl se nastoupit na jeho místo Miloslav Polívka z Horní Krupé.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Pášová

„Nejsem žádný nováček. Já už pojízdnou prodejnu provozuji asi osm let, můj rajon je obrovský, zajíždím až za Ledeč,“ zdůraznil Miloslav Polívka s tím, že vstává už kolem druhé hodiny ráno, aby práci stihl, a domů se vrací potmě, kdy ho na stole čeká studená večeře a tvrdý chleba. Pojízdná prodejna nabízí zákazníkům, většinou seniorům z odlehlých vesnic, kteří se městských obchodů nedostanou, základní potraviny. „Uvidím, jak dlouho vydržíme, ale na nezájem zákazníků si nemohu stěžovat. Zatím co tu s vámi mluvím, čekají před prodejnou hned tři,“ konstatoval obchodník.

Dlouholetý prodejce Zbyněk Mrkvička, skončil k prvnímu lednu 2019 do důchodu, důvodem byla ale také podle jeho slov šikana drobných živnostníků ze strany státní správy. Služby jeho prodejny využívali hlavně senioři v odlehlých obcích. Od vedení měst a obcí dostával na činnost prodejny pravidelně každý rok příspěvek v průměru tak pět tisíc korun na rok. Poté, co Zbyněk Mrkvička skončil, nastal problém, kdo bude zajišťovat zásobování některých vesnic například v regionu Podoubraví. Náhrada za Zbyňka Mrkvičku se naštěstí našla.

„Provozovatel pojízdné prodejny pan Miloslav Polívka z Horní Krupé bude od ledna nabízet své prodejní služby v Údavech a ve Stružinci. První prodejní den byl ve čtvrtek 3. ledna 2019. V Údavech od 12.10 hod. a ve Stružinci od 12.25 hod. Dále bude pravidelně v Údavech a ve Stružinci prodávat každé úterý a čtvrtek, v Údavech od 12.10 hod. a ve Stružici od 12.25 hodin,“ sdělil starosta Ždírce nad Doubravou Bohumír Nikl.

Podle starosty Libice nad Doubravou Václava Venhauera, který je zároveň předsedou Svazku obcí Podoubraví sdružujícího obce a města kolem řeky Doubravy, konci roku 2018 skončil sice Zbyněk Mrkvička s provozem pojízdné prodejny. Zájem o provoz pojízdné prodejny ale projevil Miloslav Polívka. „Centrum společných služeb svazku rozešle obcím letáky a zjistí, které obce budou mít o využití pojízdné prodejny zájem a kam by měl zajíždět,“ dodal starosta.

Například obec Uhelná Příbram zajistila pro seniory z okolních osad už před lety pravidelné svozy hasičskou dodávkou do prodejny v Příbrami. Pro stejný způsob se rozhodla zatím také obec Sloupno a Bezděkov. Ve Vísce si obec rovnou otevřela obchod vlastní. V Hřišti, Poříčí a Dolní Jablonné, u Přibyslavi může podle starosty Martina Kamaráda zajistit seniorům nákupy dům s pečovatelskou službou. V některých obcích, kde pojízdnou prodejnu využívalo minimum lidí asi náhradu hledat nebudou. Zvlášť, když do nedaleké Chotěboře jezdí několikrát za den autobus. V současné době na Vysočině moc provozovatelů pojízdných prodejen není. Obchod na kolech provozuje například Pekařství Řečice, které v minulosti zajíždělo i do Přibyslavi, ale už tam nejezdí. Podle koordinátorky prodejen Ilony Zatloukalové zájem zákazníků klesá a pekařství uvažuje, že obchod na kolech zruší.

Kraj Vysočina chce obchody na venkově udržet, proto nabízí dotační program pro kamenné prodejny. Hned v prvním roce mělo dotace zájem asi 90 obcí. Kraj rozdělil asi dva miliony mezi 56 úspěšných žadatelů. Ale o dotacích na pojízdné prodejny kraj neuvažuje, zvlášť, když, jak uvedl náměstek hejtmana Pavel Pacal, po dotacích na pojízdné prodejny poptávka není. Naopak v sousedním Pardubickém kraji schvalují radní dotace i pro pojízdné prodejny, protože například na Svitavsku je množství malých odlehlých obcí, kde se bez pojízdné prodejny neobejdou.