Není to Apríl. Peníze v hotovosti přímo na pokladně si lidé v České spořitelně v Ledči na Havlíčkobrodsku od prvního dubna už nevyzvednou. Ani si už nevymění koruny za eura. Spořitelna pokladnu zavírá. Klientům zůstane jen bankomat. Pro eura pojedou obyvatelé Ledče až do Havlíčkova Brodu. O případu už Deník psal.

Česká spořitelna v Ledči výrazně omezila služby | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Jana Vašíčková se chystá za měsíc na dovolenou do zahraničí. Cesta k bankomatu pro hotovost ji nemrzí, ale daleko víc ji zlobí zrušení valutové výměny. „Byla jsem se ve spořitelně zeptat a dozvěděla jsem se, že od první dubna mi už nevymění ani koruny za eura. To mi rozum fakt nebere,“ rozzlobila se cestovatelka.

Ledečskou radnici Česká spořitelna o zavření pokladny informovala. „Víme o tom, ale radnice s tím nic neudělá, i když chápu, že pro mnoho lidí to bude nepříjemné, hlavně ty starší,“ konstatoval místostarosta Michal Simandl a připomenul, že o jednu peněžní službu už Ledeč přišla.

Pokladna spořitelny v Ledči nad Sázavou končí, pro eura musí lidé do Brodu

Že si v ledečské spořitelně lidé už ani nevymění koruny za eura nebo jinou měnu mu vadí dvojnásob. „Hlavně před dovolenou to bude problém. Lidé z Ledče, kteří chtějí do ciziny, pro peníze pojedou až do Brodu. To nemohla spořitelna aspoň zachovat výměnu valut,“ povzdechl si Simandl.

Ledeč není jen město, ale celá řada místních částí. Jaroslav Tvrdík je starosta Číhoště. „Je to nepříjemné, ale nedá se s tím nic dělat. Sleduji už delší dobu, jak z malých měst mizí služby, úřady a peněžní služby směrem do těch velkých. To samé je s lékařskou péčí. Časem zřejmě tahle situace donutí lidi malá sídla opouštět a stěhovat se do velkých měst. Bude to pro stát obrovská škoda,“ konstatoval starosta.

Peníze na internet. Z Brodska mizí spořitelny i banky. Zůstávají jen bankomaty

Podle mluvčího České spořitelny Filipa Hrubého udržet služby nejde. „Jakmile zavřeme pokladnu, skončí i veškeré další finanční operace i výměna peněz,“ konstatoval Hrubý.

Následně objasnil, proč Česká spořitelna k takovému opatření sáhla. Hotovostní operace dnes představují již jen velmi malý zlomek požadavků, s nimiž klienti přichází na pobočky. „Drtivá většina klientů dnes přichází kvůli finančnímu nebo servisnímu poradenství. Ke zrušení hotovostní přepážky přistupujeme teprve po dlouhodobé analýze její vytíženosti a ve chvíli, kdy počet klientů, kteří na pobočce chtějí uložit nebo vybrat peníze, klesne v dlouhodobém horizontu na úroveň jednotek klientů týdně,“ vysvětlil Hrubý.