Zavíráme a není to Apríl. Peníze v hotovosti přímo na pokladně si lidé v České spořitelně v Ledči na Havlíčkobrodsku od prvního dubna už nevyzvednou. Spořitelna pokladnu zavírá. Klientům zůstane jen bankomat. Daleko horší je, že lidé, kteří cestují do zahraničí si v Ledči už nevymění už ani koruny za eura a čeká je výlet až do Havlíčkova Brodu. Ostatní služby spořitelna zachová.

Peníze na páteční dopolední nákup si v Ledči na náměstí vyzvedla Soňa Valentová z bankomatu. Zavření pokladny ve spořitelně ji nemile překvapilo. „Je to hloupost. V Ledči nám zavřeli pobočku Komerční banky, teď zavírá pokladnu i Česká spořitelna. Služby z města mizí. Nakonec nám ještě zavřou i poštu. Mám sice kartu do bankomatu, ale tohle se mi vůbec nelíbí,“ prohlásila.

Zavřená pokladna ve spořitelně se stala námětem diskuse i před ledečskou samoobsluhou na Husově náměstí. „Dost mě to naštvalo. Nevěřím, že to tou přepážkou skončí. Nakonec nám zavřou celou spořitelnu, stejně jako kdysi Komerční banku,“ postěžoval si Karel Chlad.

Luboše Rákosníka cesta k bankomatu pro hotovost nemrzí, ale daleko víc ho rozčílilo zrušení valutové výměny. „Mám firmu. Jezdím často za hranice. Byl jsem se ve spořitelně zeptat a dozvěděl jsem se, že od první dubna mi už nevymění ani koruny za eura. To mi rozum fakt nebere,“ rozzlobil se podnikatel.

Knihovnice Pavlína Nulíčková do spořitelny prý nevkročila několik let. Všechno vyřizuje přes bankomat nebo elektronicky, ale ani jí se zavřená pokladna moc nelíbí. „Hlavně pro starší lidi to bude problém. Já je lituji, co se na ně všechno valí. Vrtá mi hlavou, až zavřou pokladnu, co bude s výměnou cizích peněz,“ poznamenala knihovnice.

Ledeč není jen město, ale celá řada místních částí plus minimálně desítka vesnic. I z těchto vesnic čeká řadu lidí dlouhá cesta do Havlíčkova Brodu.

Kde nepřišli jen o pokladnu, ale rovnou celou banku



Zrušené pobočky České spořitelny na Vysočině



Brtnice, Hrotovice, Okříšky, Žirovnice, Jihlava - Březinky, Křižanov, Černovice, Přibyslav a Ždírec nad Doubravou



Zdroj: ČS Filip Hrubý



Rušené pobočky Komerční banky na Vysočině



Bystřice nad Pernštejnem, Jihlava - centrum, Kamenice nad Lipou, Ledeč nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na Moravě, Pacov, Světlá nad Sázavou, Třešť



Zdroj: Komeční banka Pavel Zubek

Jaroslav Tvrdík je starosta Číhoště. „Je to nepříjemné, ale nedá se s tím nic dělat. Sleduji už delší dobu jak z malých měst mizí služby, úřady a peněžní služby směrem do velkých měst. To samé je s lékařskou péčí. Časem zřejmě tahle situace donutí lidi malá sídla opouštět a stěhovat se do velkých. Bude to pro stát obrovská škoda,“ konstatoval starosta.

Ledečskou radnici Česká spořitelna o zavření pokladny informovala. „Víme o tom, ale radnici s tím nic neudělá, i když chápu, že pro mnoho lidí to bude nepříjemné, hlavně ty starší,“ konstatoval místostarosta Michal Simandl a připomenul, že o jednu peněžní službu už Ledeč přišla.

Že si v ledečské spořitelně lidé už ani nevymění koruny za eura nebo jinou měnu mu vadí dvojnásob. „Hlavně před dovolenou to bude problém. Lidé z Ledče, kteří chtějí do ciziny, pro peníze pojedou až do Brodu. To nemohla spořitelna aspoň zachovat výměnu valut,“ povzdechl si Simandl.

Podle mluvčího České spořitelny Filipa Hrubého to nejde. „Jakmile zavřeme pokladnu, skončí i veškeré další finanční operace i výměna peněz,“ konstatoval Hrubý. Následně objasnil, proč Česká spořitelna k takovému opatření sáhla. Hotovostní operace dnes představují již jen velmi malý zlomek požadavků, s nimiž klienti přichází na pobočky.

„Drtivá většina klientů dnes na pobočky přichází kvůli finančnímu nebo servisnímu poradenství. Ke zrušení hotovostní přepážky přistupujeme teprve po dlouhodobé analýze její vytíženosti a ve chvíli, kdy počet klientů, kteří na pobočce chtějí uložit nebo vybrat peníze, klesne v dlouhodobém horizontu na úroveň jednotek klientů týdně,“ vysvětlil Hrubý.

Zároveň platí, že hotovostní přepážky ruší Česká spořitelna pouze v místech, kde mohou klienti i nadále využívat bankomat případně bankomat s funkcí vkladu hotovosti. „Trend rušení hotovostních přepážek bude i nadále reagovat na zájem klientů o hotovostní služby na pobočkách a v místech, kde budeme dlouhodobě registrovat pouze jednotky klientů týdně, kteří přijdou na pobočku kvůli výběru nebo vkladu hotovosti, budeme nuceni hotovostní přepážky ukončit,“ upozornil Hrubý.

Pobočka České spořitelny v Ledči zůstává byť v minulosti jich spořitelna na Vysočině zrušila celou řadu. Třeba v Přibyslavi nebo Ždírci nad Doubravou.