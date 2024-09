Když jste vyšel ven, bylo vidět, že výsledky voleb jsou pro vás zklamáním. Bylo to tak?

„My jsme s tím výsledkem společně s koaličními partnery spokojeni, ale politiku nedělá jeden, pokud nemá více než padesát procent. Je potřeba myslet na to, že se vždy hraje o nějakou koalici a tam to bohužel s našimi stávajícími partnery nevychází, máme o jeden mandát méně. Nebudeme ti, kteří budou hledat řešení.

Jinými slovy, museli byste do koalice přibrat ANO, Stačilo nebo SPD, Trikoloru a PRO. Je to reálné?

Museli bychom se domluvit, ale to v tuto chvíli není vůbec na pořadu dne. Potkáme se s našimi koaličními partnery a řekneme si, jak situace vypadá. Ale v našem politickém uskupení vůle vládnout s hnutím ANO, které si dalo na billboardy Andreje Babiše, fakt není.

Vy osobně jste odvedl ve vedení kraje dobrou práci, ale doplatil jste na to, že vláda je u veřejnosti neoblíbená. Vidíte to podobně?

V politice je to vždycky tak, že jedna vláda udělá spoustu chyb a další vláda v nich buď pokračuje a vede stát ke krachu, nebo zatáhne za záchrannou brzdu a snaží se věci zachraňovat, což je vždy nepopulární. A pokud se to dotkne lidí, samozřejmě to vyvolá efekt, že jsou nespokojeni. A s tím se musí na regionální úrovni počítat, že se tam ta vládni politika projeví. Ale já jsem rád, že vláda neslibuje lidem nesplnitelné, nerozdává peníze, srovnává veřejný rozpočet. A to, že se jí všechno nedaří tak, jak by chtěla a není vše úplně ideální, tak to prostě je. A já si myslím, že i vláda má za sebou kus poctivé práce.

Možná je u vlády chyba v komunikaci, že neumí své kroky tak prodat, jako to umí třeba Andrej Babiš…

Víte, lež se prodává snadno, pravda se prodává fakt špatně. A když jI někdo nechce slyšet, tak jI můžete tisíckrát napsat na zeď, na papír, na počítač, a ten, kdo jI nechce číst, si jI nikdy nepřečte. Já to slýchávám, že komunikace by šla zlepšit. Ale složité věci se špatně vysvětlují jednoduše a někdy mám pocit, že řada lidí nechce slyšet pravdu. Někdo před tím bude zavírat oči, máme demokracii, ať rozhodně většina a uvidíme, co bude za čtyři roky.

Pokud nakonec skončíte v opozici, budete stejně hlasitá opozice, jako bylo hnutí ANO poslední čtyři roky?

Já si myslím, že jestli budeme v opozici, budeme seriózní opozice, budeme pracovat, politika pro nás nekončí. Na to jsme v kraji odvedli spoustu práce, abychom to teď zavřeli. Máme jedenáct mandátů, to je obrovská síla v zastupitelských lavicích a všech jedenáct lidí je kompetentních, schopných, s výsledky v civilním životě. Ať nikdo nepočítá s tím, že bychom to v opozici vypustili, budeme pracovat dál.

Zajímal by mě ještě váš názor na motto hnutí ANO. Vrátíme vám, co vám vláda vzala – dovedete si představit, jak to chce Martin Kukla realizovat?

Je to motto, které možná jejich voliče zaujalo. To, že to je nonsens, tedy nesmysl, to každý normální člověk ví. Stačí vědět, jak funguje politika, vládní a regionální politika. Jestli se to voličům ANO líbí, ať to tak mají. Každý z nás má nějakou strategii. Já nikdy lidem nelhal a nesliboval něco, co nemůžu splnit. Měl jsem vize a cíle, za těmi jsem cílevědomě a poctivě šel. Snažili jsme se informovat o úspěších i neúspěších, když se nám něco nepovedlo, neměli jsme problém to přiznat a hledat nápravu, řešit to.

Nebyla ale čtyři roky příliš krátká doba, abyste všechny své vize a cíle zrealizoval?

To je vždycky relativní. Za čtyři roky se dá udělat spousta práce, ale pak jsou samozřejmě projekty v dlouhodobém kontextu, které za čtyři roky stihnout nejdou. Trvají déle, ale to tak prostě je. Spoustu věcí jsme dodělávali z předminulého volebního období, teď je jich spousta nachystaných. Já jen doufám, že se poskládá taková vláda na kraji, která bude minimálně tak pracovitá jako ta naše a že ten kraj budou posouvat. A pokud ne, tak je k tomu budeme rozhodně vyzývat.