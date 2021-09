Výzkumný ústav bramborářský funguje od 20. let minulého století. Kromě výzkumu a šlechtění rovněž pečuje o národní genobanku brambor.

Melok, pocházející také z jihoamerických And, podle Svobodové obsahuje podobné látky jako červená řepa. Konzumovat se dají i jeho křehké listy. Lidskému zdraví může být prospěšný rovněž jam čínský, jemuž se také říká světelný kořen. „U těchto plodin jsme v začátcích, s malým spektrem rostlinek. Ale doufáme, že se jich podaří napěstovat víc," uvedla Svobodová. Podotkla, že první rostliny jamu sháněla dva roky.

„Jakon je typická rostlina andských vrchů. Píše se, že staří Inkové ji používali spíše jako léčivou rostlinu, samozřejmě i ke konzumaci," řekla Andrea Svobodová, která má pěstování netradičních plodin na starosti. Jakon dorůstá do výšky 1,5 metru. Jeho hlízy obsahují polysacharid inulin, který nezvedá hladinu cukru v krvi a pomáhá obnovit střevní mikroflóru. „Jako sladidlo má nízkou kalorickou hodnotu," doplnila. Inulin obsahují také hlízy topinamburu. Obě plodiny jsou podle výzkumného ústavu vhodné například i pro diabetiky nebo lidi na redukčních dietách.

Topinambury se výzkumný ústav zabývá už tři desetiletí a u jakonu navázal na pokusy z 90. let. Batáty pěstuje tři roky a od letoška má na pokusných záhonech pracoviště ve Valečově u Okrouhlice také jihoamerický melok a jam čínský. „Jsou to všechno hlíznaté plodiny, podobně jako brambory. Bramborám se podobá i technologie jejich pěstování," řekl ČTK vedoucí oddělení pěstebních technologií ústavu Pavel Kasal.

Výzkumný ústav bramborářský v Havlíčkově Brodě se zabývá také pěstováním topinamburu a prověřuje možnosti uplatnění netradičních rostlin - jakonu, batátů, meloku nebo jamu čínského. Podle výzkumníků by tyto rostliny mohly v Česku pomoci zpestřit jídelníček o látky prospívající lidskému zdraví, které se v běžně pěstovaných plodinách v tuzemsku tolik nevyskytují.

