O tom, že se na oranžovou jezdit ve většině případů nesmí, přitom mnozí řidiči ani netuší. „Fakt mě to nikdy nenapadlo. Autem po městě až tak moc nejezdím, ale přiznávám, že jsem už oranžovou párkrát projel. Většinou proto, že už jsem zkrátka zastavit nemohl. Ale občas jsem taky spěchal, a tak jsem na to dupl. Myslel jsem si, že dokud nesvítí červená, je to bez problémů,“ přiznal Štěpán Hobza z Třebíče.

Na semaforu přeskočí zelená na oranžovou. První auto ji projede, protože už by zastavit nemohlo. Další řidič ale vidí, že to ještě stihne, a tak přidá plyn. Na oranžovou stačil projet – ale právě si koledoval o vysokou pokutu a navíc i pořádnou porci trestných bodů.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Pokuty za úmyslný průjezd na oranžové světlo mohli policisté dávat již dříve. Sazby však byly nižší. „Do konce roku 2023 byla pokuta v příkazním řízení do 2500 korun a zaznamenávalo se pět bodů. Ve správním řízení byla pokuta od 2500 korun do 5000 korun,“ vysvětlila vysočinská policejní mluvčí Dana Čírtková. „Od letošního roku lze na místě uložit pokutu od 4500 korun do 5500 korun, ve správním řízení od 7000 korun do pětadvaceti tisíc korun. A zaznamenává se šest bodů,“ doplnila mluvčí.

Podle ní policisté na Vysočině loni evidovali přes 180 těchto přestupků. Letos jich ke konci února bylo dvacet. Je ale na zvážení policistů, zda budou řidiče za jízdu na oranžovou pokutovat – záleží opravdu na tom, zda by při jejím rozsvícení dokázal zabrzdit. „Pokud je vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě. K dokumentaci protiprávního jednání lze využít kamerových záznamů,“ vysvětlila Čírtková postup, na základě kterého policisté o udělení pokuty rozhodují.

Nejedná se ale jen o jízdu na oranžovou. Policisté také občas hlídají průjezd na „zelenou šipku“, která řidiči umožňuje odbočit vpravo, i když v přímém směru svítí červená. To je problém například v Třebíči před gymnáziem, kde po instalaci chytrých semaforů šipka přeblikává poměrně v rychlém sledu.

„Stalo se mi, že jsem tam odbočila na zelenou šipku. Jela jsem jako první auto. Když naskočila zelená, rozjela jsem se, ale po pár metrech mě zastavila policie. Prý než jsem stačila projet, už tam zelená šipka nebyla a jela jsem už na červenou. Dostala jsem pokutu 4500 korun a šest bodů,“ popsala nepříjemný zážitek čtenářka Deníku Jana Šarounová. „Když jsem později touto křižovatkou projížděla opět, na semaforu byla červená a najednou tam skočila zelená šipka. Než jsem rozjetá přejela pět metrů ke křižovatce, šipka zmizela. Mohla tam být tak čtyři, maximálně pět vteřin,“ dodala Jana Šarounová.

