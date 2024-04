Policie dala řidičům za porušení zákazu vjezdu kamionů do města od začátku letošního roku přesně 1263 pokut. Přesto se stále najdou tací, kteří zákaz nerespektují. „Jde o přestupky, za něž lze uložit maximální sankci tisíc pět set korun,“ upozornila policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Další pokuty v takzvaném příkazním řízení uděluje i městská policie.

Podle policejní mluvčí průjezd kamionů městem kontrolují hlídky každý den. Byl to i požadavek od představitelů místní samosprávy a od samotných obyvatel Havlíčkova Brodu. „Bydlím u hlavní silnice, a podle mého názoru projede přes zákaz stále okolo dvou set kamionů denně. Policie dělá, co může. Trochu je mi jich líto, protože ve směru do města zastavují v situacích, kdy se sami vystavují nebezpečí od projíždějících aut. Jde jim někdy o život,“ řekl Deníku muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Všichni se shodují, že otevření obchvatu mělo zcela určitě výrazný vliv na zklidnění dopravy v Havlíčkově Brodě, na zvýšení plynulosti i bezpečnosti provozu. Do města je zakázáno vjíždět tranzitní dopravě především vozidlům nad dvanáct tun.

„Je ale potřeba upozornit, že se to netýká vozidel, která označujeme jako „kolový traktor“ a která na první pohled vypadají jako kamiony, ale mohou městem projíždět, což je častou kritikou nejen představitelů města, ale také samotných obyvatel,“ upozornila Čírtková. Většinou se jedná o pracovní a zemědělské stroje.

Po otevření jihovýchdního obchvatu města, ke kterému došlo loncem loňského roku, se snížil provoz tranzitní dopravy a úlevu pociťují především obyvatelé ulic Masarykova, Humpolecká a Lidická. Deník o tom informoval.

Provoz ale naopak zhousnul na silnici první třídy číslo 38 ve směru od Jihlavy, konkrétně od dálničního sjezdu u Pávova. „Je logické, že někteří řidiči nejen nákladních vozidel, ale i dodávkových a osobních, sjíždějí nyní z dálnice D1 již na 112. kilometru a pak pokračují směrem na Havlíčkův Brod a po obchvatu města dál na své plánované trase,“ dodala Dana Čírtková.

Kvůli silnějšímu provozu na vytížené silnici první třídy vzniknou například u Květnova nové protihlukové stěny. O situaci v Květnově Deník již dříve také informoval.

Od otevření havlíčkobrodského obchvatu se na vytížené silnici I/38 směrem od dálnice k Brodu stalo několik drobnějších i vážnějších nehod. Konkrétně v úseku od Antonínova Dolu ke Skřivánku se staly čtyři vážnější nehody. Podle policie to ale nijak s obchvatem nesouvisí.

„Ve srovnání za totéž období v jiných let se tento počet nijak a ničím nevymyká. Tyto nehody nelze spojovat s otevřením obchvatu, protože provoz na silnici I/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem byl vždy velmi silný a po této silnici projížděl vždy vyšší počet kamionů,“ vysvětila Čírtková.