Oba muži proti zahájení trestního stíhání podali stížnosti. Dozorující státní zástupce je ale zamítl jako nedůvodné. Vyšetřování tak pokračuje výslechem svědků. Tomáše Škaryda i Pavla Málka tak čeká druhé kolo výslechů.

Přestože oba muži Deníku Vysočina potvrdili, že byli před několika týdny obviněni, policie se k tomu odmítla vyjádřit. „V zájmu probíhajícího trestního řízení v současné době nelze k případu poskytnout žádné bližší informace, aby nedošlo ke zmaření účelu trestního řízení,“ konstatovala bez jakýchkoli doplňujících informací policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Z jakého konkrétního trestného činu jsou oba muži obviněni, není vzhledem k policejnímu mlčení úplně jasné. Sami obvinění si to údajně nepamatují. Oba se však shodli, že jde o nedbalostní trestný čin. S největší pravděpodobností půjde o přečin porušení pravomoci při správě cizího majetku z nedbalosti, kde je sazba až na tři roky.

Starosta i vedoucí odboru dopravy ale odmítají, že by jakkoli porušili zákon, či způsobili městu nějakou škodu. Vzhledem k tomu, že se kauzou zabývají okresní kriminalisté, měla by být údajná škoda, kterou jim policie klade za vinu, do pěti milionů korun.

„Podle policie jsme způsobili městu škodu tím, že jsme firmě, která měření zajišťovala, dávali pětačtyřicet procent z vybraných pokut. Údajně jsme tak zaplatili víc, než jsme měli,“ řekl Deníku Vysočina Tomáš Škaryd, který byl starostou Chotěboře od roku 2002 do roku 2008 a od roku 2014 dodnes.

Kritizovaným úsekovým měřením v Chotěboři se kriminalisté zabývají už přes dva roky. Prověřovali jak zákonnost samotného měření, tak samotnou smlouvu. Ta byla s firmou postavena na tom, že bude měřící zařízení sama provozovat a servisovat. Město se zavázalo, že firmě bude dávat pětačtyřicet procent ze zisku na pokutách. Do městské kasy šlo pětapadesát procent. Na pokutách město v policií sledovaném období vybralo kolem dvanácti milionů korun. Pokud by podle vyšetřovatelů dávali firmě menší procento, mohlo by město vydělat více peněz.

„Je to bizarní obvinění, protože stejně by mohli obvinit úředníky v jiném městě, které úsekové měření nemá a vlastně tím připravuje město o peníze,“ domnívá se Pavel Málek, který se shoduje se starostou na tom, že šlo navíc o kolektivní rozhodnutí rady města.

„Plnili jsme veřejný zájem s ohledem na bezpečnost obyvatel. Kromě toho jsme sledovali všechny faktory řádného hospodaření. Městu podle mne žádná škoda nevznikla, tím jsem si jist,“ míní Škaryd. Přesto se on i jeho kolega obávají, že celá kauza nakonec skončí před soudem.

„Vzhledem k zamítnuté stížnosti je to možné. Ještě čekáme, jak dopadne naše žádost o zastavení trestního stíhání,“ dodal Málek.

V současné době úsekové měřící radary provozuje město kompletně ve své režii. Radary mají stále v Bílku. Z Dobkova je přestěhovali nejprve do ulice Harmanova a poté do ulice Havlíčkova. Původně měly o úsekové měření zájem i další obce v okolí Chotěboře, ale vzhledem k trestnímu oznámení i složitosti smluv od toho ustoupily. Podle starosty Škaryda mají aktuálně zájem o měření ve Ždírci nad Doubravou, konkrétně v Benátkách. Měřit by se mělo začít od letošního září. Město v tuto chvíli vybírá firmu, která by jim měření zajistila.

„Spravovat to budeme my, Ždírci budeme platit nájem,“ doplnil Tomáš Škaryd.