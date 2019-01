Přibyslav - Do nové služebny pod náměstím se přestěhovali přibyslavští policisté. Město tam pro ně nechalo vybudovat na vlastní náklady nové prostory namísto původní služebny v objektu hasičského muzea, která už policistům dlouhodobě nevyhovovala.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„Iniciativa vzešla ze strany města. Obávali jsme se, že v rámci reorganizace Policie ČR, kterou chystá ministr Langer, by mohla být služebna v Přibyslavi zrušena. To by pro nás mohlo znamenat značný nárůst kriminality. Chtěli jsme dokázat, že si práce policistů vážíme, a jsme ochotni pro ně vytvořit co nejlepší pracovní podmínky,“ vysvětlil starosta Jan Štefáček. Do objektu by se v budoucnu mělo nastěhovat také nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby, které se tady chystá otevřít kraj Vysočina. (sad)