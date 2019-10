Ledeč nad Sázavou – Opravy se dočkala věžička na poliklinice v Ledči. Opravu uskutečnila na základě výběrového řízení firma WANDEL CZECH z Ledče za částku 812 574 korun včetně DPH.havl

Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock.com

Oprava byla nutná z důvodu chystané opravy střechy, která je plánována částečně ještě do konce letošního roku a dokončena by měla být dle smlouvy do konce roku 2020. Opravu bude provádět Vít Slavík z Vlastějovic a celková oprava střechy by se měla vyšplhat na částku 4 218 108 korun včetně DPH.