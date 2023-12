Jak dodala, náklady na provoz takového budovy rostou. Stejně tak je stále těžší obsadit některé lékařské ordinace. V současné době jsou v poliklinice prázdné ale jen dvě ordinace. Chybí tady dětský lékař a internista. V budově polikliniky najdou pacienti skoro kompletní lékařskou péči. Ordinuje tu psychiatr, neurolog, kožní lékař, ortoped, dětský lékař i praktický lékař. Je tu ordinace ORL, ultrazvuk a rentgen.

Prodej polikliniky nebyla úplně nová informace pro jednoho z pacientů Josefa Lacinu. „Slyšel jsem, že se středisko prodává. Prý to kupuje město. Mně je úplně jedno, komu poliklinika patři, když mi nezruší doktory,“ prohlásil Lacina.

To potvrdil i starosta František Aubrecht. Jak dodal, město převezme polikliniku úplně celou, včetně budovy a pozemků. Město uzavře s majiteli nejdřív rezervační smlouvu, pak bude následovat převod polikliniky. Právní proces skončí do začátku léta roku 2024.

„Už na podzim jsme od majitelů společnosti Vital dostali nabídku k odkoupení. Majitelé jsou v důchodu, chtějí s podnikáním skončit, ale jejich rodina nemá zájem pokračovat v jejich stopách,“ vysvětlil starosta Aubrecht.

Důvodem, proč se radnice rozhodla pustit do tak náročného úkolu, jako je provoz polikliniky včetně zajištění zdravotní péče, byly podle starosty kromě jiného i obavy z budoucnosti. „Kdybychom na nabídku nekývli, mohlo by se stát, že budovu koupí někdo jiný a naloží s ní podle svého. V budově tak může být cokoliv, třeba ubytovna. A město by bylo bezmocné,“ povzdechl si starosta.

Zastupitelé města odkup schválili bez problémů. Jak potvrdil radní města Světlá nad Sázavou Jan Tourek, byli zastupitelé v otázce odkupu jednomyslní. „Je nám jasné, že jde o zajištění kvalitní lékařské péče pro město a službu obyvatelům, navíc cena byla rozumná,“ zdůraznil.

Jak starosta Aubrecht dodal, zajištění lékařské péče je pro město priorita. „Není to samozřejmě jednoduchá záležitost, máme s tím zkušenost, ale vidíme to jako povinnost. Podařilo se nám do města přivést i zubaře,“ poznamenal starosta Aubrecht.

Ještě než polikliniku město koupí, nechá ve společnosti Vital provést audit. Podle starosty je budova v dobrém stavu a nebude potřebovat nákladné opravy. Majitelé do ní pravidelně investovali. Je zateplená, má nová okna i pěknou fasádu.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni