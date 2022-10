„Pár dní na to jsem jel opačným směrem z Pacova do Jihlavy a ve vlaku jsem za jízdenku zaplatil 65 korun. Když jsem na to překvapeně koukal, průvodčí mi vysvětlil, že on prodává podle dotovaného tarifu Veřejné dopravy Vysočiny. Současně dodal, že na nádraží prodávají podle tarifu Českých drah a že obojí je vlastně správně a v pořádku,“ pokračoval cestující.

Jeho slova potvrdil Pavel Bartoš z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství. Vysvětlil, že v současnosti existují tři možné tarify. Vedle tarifů Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) a Českých drah (ČD) je ještě celostátní tarif spravovaný ministerstvem dopravy, OneTicket. Sjednotit tarify a zjednodušit cestování vlakem přitom aktuálně není možné. Taková změna se totiž váže na platnost smluv a nastavení smluvních principů mezi krajem a dopravcem.

Mluvčí Českých drah Lukáš Kubát pak Deníku sdělil, že není žádný z tarifů preferovaný. „Na pokladnách nebo i ve vlacích Českých drah odbavujeme cestující standardně podle běžného tarifu ČD. Personál drah může zákazníka na jeho přání odbavit i tarifem VDV, stejně tak jako tarifem OneTicket,“ vyjmenoval možnosti Kubát. Perličkou z trasy Jihlava – Pacov je, že tam počítá tarif VDV s kratší cestou přes Pelhřimov, železniční tarif pak vede přes Horní Cerekev.

- cestující ve vlaku standardně platí dle tarifu Českých drah



- výrazně levněji vyjde výběr tarifu Veřejné dopravy Vysočiny



- zvolit zle i celostátní tarif OneTicket

Zmínka o tarifu VDV tak může být receptem na levnější cestování vlakem. A to se hodí, od Nového roku totiž na Vysočině cestování vlaky a autobusy zdraží až o patnáct procent. Ceník Veřejné dopravy Vysočiny se navzdory zdražování změní poprvé od roku 2020. Kraj přitom hradí prokazatelné ztráty autobusových a vlakových spojů, které si objednal a tato částka stále roste.

Cestující však zdražování chápou, dalo se podle nich čekat. „V dnešní době to samozřejmě zásah do peněženky je. Rostou ceny jídla, energií, veškerých životních nákladů. Na druhou stranu se to dalo čekat a auto je stále nepoměrně finančně náročnější,“ pokrčila již dříve rameny třeba Iveta Ondráčková, která denně cestuje z Třebíče do Jihlavy a zpět.