ČEZ Ostrava prostřednictvím svého subdodavatele z Přelouče, loni v prosinci zahájil výměnu svítidel. Smluvně se zavázal, že do konce roku jich provede v jižní části města 71. Druhá část Lipnice má přijít na řadu v novém roce.

V polovině prosince, jak potvrdil místostarosta Marek Hanzlík, energetici vyměnili jen část osvětlení. Vlastník má patrně problémy i se zajištěním služby veřejného osvětlení jako takového, protože nedodržuje doby pro opravu nefunkčních svítidel stanovené smlouvou.

Lampy nesvítily na křižovatce u školy a na dalších více než deseti místech. „V současné době se situace zlepšila, osvětlení se postupně opravuje, ale to nic nemění na skutečnosti, že prodej veřejného osvětlení soukromníkovi v roce 2006 byla velká chyba. Dnešní zastupitelé by nic takového neudělali,“ konstatoval místostarosta Lipnice Marek Hanzlík.

Podle Hanzlíka společnost ČEZ nemá v místě žádnou pobočku, kde by bylo možné opravy osvětlení urgovat. „Navíc společnost osvětlení neopravuje sama, ale najímá si na to další firmy. Tím se situace ještě víc komplikuje,“ dodal místostarosta. Samozřejmě Lipnice by si mohla podle Hanzlíka koupit osvětlení zpátky, ale za mnohem vyšší cenu. „Tehdy zastupitelé prodali osvětlení za 600 tisíc, dnes bychom za něj platili aspoň tři miliony. Na to nemáme peníze,“ podotkl Hanzlík.

Chceme dodat nejkvalitnější zboží

Havlíčkobrodský deník proto oslovil společnost ČEZ Ostrava. „V Lipnici nad Sázavou, kde provozujeme veřejné osvětlení, provádíme rozsáhlejší obnovu osvětlení v částech, kde v minulosti rekonstrukce neproběhla. Jedná se o výměnu svítidel, nadzemního kabelového vedení i stožárů, která městu přinese úspory v podobě snížení nákladů na spotřebovanou elektřinu. První část modernizace, která měla být ukončena ještě v roce 2019, má mírné zpoždění hlavně proto, že chceme městu dodat to nejkvalitnější zboží, které ale na konci roku nebylo na trhu k dispozici. První etapu dokončíme do 22. ledna a zpoždění městu vykompenzujeme tím, že s druhou etapou letos začneme oproti původním plánům co nejdříve, jak nám to klimatické podmínky umožní," informoval mluvčí Skupiny ČEZ Vladislav Sobol.

Podle jeho vyjádření při odstranění poruch selhal člověk. „Došlo k lidské chybě – kvůli špatně zadané e-mailové adrese se k nám hlášení o poruchách nedostala. Po upozornění jsme poruchy ihned v nejkratším možném čase odstranili. Aby se situace neopakovala a zároveň aby bylo město co nejlépe informováno o termínu vyřešení poruch, zpřístupníme úředníkům i vedení města novou webovou aplikaci pro hlášení poruch. Ta navíc městu umožní kdykoliv on-line zkontrolovat například spotřebu elektrické energie," zdůraznil Sobol.

V Chotěboři už nesvítí na pampelišky

Například v Chotěboři prodali v roce 2016 veřejné osvětlení akciové společnosti Vodovody a kanalizace VaK Havlíčkův Brod. „Zbavili jsme se do budoucna velkého břemene. VaK slíbil, že provede výměnu zastaralých žárovek za nové, mnohem úspornější. Mimochodem město Chotěboř má světel přes tisícovku, ve městě i místních částech. Vlastními silami bychom výměnu nezvládli. Jen provoz, platby za energie a údržba nás stály přes dva miliony korun ročně. VaK slibuje úspory, navíc do oprav osvětlení investuje miliony, které město Chotěboř nemá," vysvětlil starosta důvody, proč se město do tak neobvyklého kroku pustilo.

Nové úsporné osvětlení se ale některým obyvatelům Chotěboře zpočátku nelíbilo. Stěžovali si že nové lampy málo svítí. Chotěboř dříve osvětlovaly klasické pouliční lampy zvané dorty. Byly často osazené výbojkami s výkonem až 250 wattů.

„Dnes je tam 20 – 30 wattů," vysvětlil Miloš Schubert, ředitel VAK HB Energie Havlíčkův Brod. „Když šel ten člověk, dejme tomu z pivnice večer, tak byl zvyklý vidět tu pampelišku někde v dálce, kdežto teď my svítíme na zem a nesvítíme do okolí tam, kam se svítit nemá," upřesnil Schubert.