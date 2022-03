Máme pro uprchlíky práci i bydlení, říká exstarosta Libice. Ten současný mlčí

Rovněž upozornil, že v katastru již mají ubytované ukrajinské spoluobčany, a to v soukromé nemovitosti. „Majitel mě osobně kontaktoval a ihned jsme se domluvili na všech potřebných detailech. Ono je jednodušší kritizovat starostu, že nic nedělá a říkat do médií, co by měl dělat bez toho, aby oni přiložili ruku k dílu,“ doplnil Venhauer.