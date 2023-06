Zakoupením deskové hry mohou lidé nyní finančně pomoct záchranné stanici pro handicapovaná zvířata v Pavlově na Havlíčkobrodsku. Stanice draží devět deskových her právě v tomto týdnu.

Lidé mohou dražit deskové hry na sociálních sítích v týdnu od pondělí 19. června. Foto: poskytla Stanice Pavlov

Aukce se mohou zájemci účastnit na facebookových stránkách záchranné stanice od pondělí 19. června do pátku 23. června. K dispozici je od patnácté hodiny devět deskových her. „Zúčastnit se může každý zájemce na facebookové stránce Stanice Pavlov, nabídnout cenu a svým příhozem, ideálně nejvyšší nabídnutou částkou podpořit zvířata v záchranné stanici,“ uvedla za stanici Monika Brothánková.

S nápadem na aukci pro zvířata v Pavlově přišel pravidelný návštěvník stanice Tomáš Petr z firmy, která v Česku deskové hry prodává. „Aukci můžeme uspořádat díky nezištnému daru od distributora her, společnosti ADC Blackfire Entertainment, která nám darovala všech devět her,“ komentoval ředitel pavlovské záchranné stanice Zbyšek Karafiát.

Facebookový příspěvek obsahuje devět fotografií zvířat a konkrétních her. „Příhozy formou komentářů mohou lidé přidávat přímo pod vybranou fotku hry, kterou by v dražbě rádi získali. Některé hry jsme dostali dvakrát, jako například Brainboxy: Zvířata nebo Příroda, případně Cardline: Svět zvířat, takže mají zájemci vyšší šanci získat hru, kterou by si rádi zahráli,“ doplnila Brothánková.

Účastníci dražby si přesná pravidla aukce mohou stáhnout ZDE

Peníze z aukce půjdou na krmení pro mláďata, zvířata s trvalým handicapem ve stálé expozici a na další potřebný materiál každodenně používaný při péči o živočichy.